Mit 35 Jahren Ex-Nationalspieler Kruse verkündet Karriereende

Köln · Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse hat sein Karriereende verkündet. Rund vier Wochen nach der Vertragsauflösung beim Zweitligisten SC Paderborn teilte der 35-Jährige am Mittwochabend in einem Live-Video bei Instagram mit, dass er sich mit sofortiger Wirkung in den sportlichen Ruhestand verabschiede.

20.12.2023 , 19:00 Uhr

Max Kruse im Trikot des SC Paderborn. Foto: dpa/David Inderlied

Der Schritt des Angreifers kam nicht unerwartet. In Paderborn war der 14-malige Nationalspieler nach seinem viel beachteten Wechsel in Liga zwei im Sommer weit unter den Erwartungen zurückgeblieben und auch verletzungsbedingt nur zu 194 Einsatzminuten gekommen. Schon sein voriges Engagement beim VfL Wolfsburg hatte im November 2022 vorzeitig mit der Vertragsauflösung geendet, danach war er mehr als ein halbes Jahr lang ohne Verein. In der Bundesliga hatte Kruse für Bremen, St. Pauli, Freiburg, Mönchengladbach, Wolfsburg sowie Union Berlin 307 Spiele bestritten und 97 Tore erzielt. Hinzu kam ein einjähriges Engagement bei Fenerbahce Istanbul (2019/20). In der Nationalmannschaft spielte Kruse von 2013 bis 2015 unter Bundestrainer Joachim Löw, ehe dieser auf den extrovertierten Stürmer verzichtete. Wie Kruse im Nachhinein einräumte, sei Löw sauer aufgestoßen, dass der Profi sein Privatleben zu sehr in die Öffentlichkeit trug.

(ako/sid)