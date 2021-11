Verfolgerduell in der Kreisliga : Millich und Kuckum sind in Lauerstellung

Peter Schmitt (l.) und Roland Millich treffen auf Kuckum. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Mit 26 und 23 Zählern schauen SV Roland Millich und SV Niersquelle Kuckum auf die oberen Ränge der Kreisliga A. Am Wochende treffen die beiden Verfolger aufeinander – und würden den Anschluss an die Spitzenplätze gerne halten.

Wenn am Sonntag um 14.45 Uhr im Willi-Waldhausen-Stadion die Partie des 15. Spieltags der Kreisliga A Heinsberg zwischen dem SV Roland Millich und dem SV Niersquelle Kuckum angepfiffen wird, treffen zwei Teams aufeinander, die sich mehr oder weniger in Lauerstellung befinden. Sowohl Millich mit 26 Punkten, als auch die Gäste von der Niers (23 Punkte) stehen nah dran an den ganz hohen Regionen der Liga. Das klingt zunächst einmal, wie eine ausgeglichene Angelegenheit. Zieht man allerdings die zuletzt gezeigten Auftritte beider Mannschaften in Betracht, so geht Millich leicht favorisiert in die Partie.

In der Formtabelle der Liga stehen die Gelb-Schwarzen aktuell ganz oben, fuhren die Mannen von Trainer Nils Brandt zuletzt doch vier Siege in Folge ein, und sind dabei bereits seit sieben Spieltagen ungeschlagen. Zuletzt verließen die Roländer am 12. September den Platz als Verlierer, als es am Ende 1:2 bei Germania Kückhoven hieß. Auch das denkbar unglückliche Erstrunden-Aus im Mittelrheinpokal beim RS Waldbröl, das erst durch Elfmeterschießen zustande gekommen war, hat die Millicher offensichtlich nicht aus dem Konzept gebracht. Es wäre spannend zu sehen gewesen, wie die Mannschaft am vorigen Spieltag beim SC 09 Erkelenz aufgetreten wäre, doch bekanntlich fand das Spiel wegen eines Corona-Falls bei den Erkelenzern nicht statt.

Nils Brandt unterstrich zuletzt immer wieder, dass er großes Vertrauen in sein Team hat: „Wir haben in der Breite einen sehr guten Kader, und auch wenn mal Leute ausfallen können wir das meistens gut kompensieren.“ Nicht zuletzt ist da auch noch der Anspruch an der Gronewaldstraße. Trotz rumpeligem Saisonstart, hieß es aus Millich stets, dass man „oben mitspielen“ wolle. Und das scheint im Moment ja auch der Fall zu sein.