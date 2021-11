Helpenstein vor Derby gegen Heinsberg-Lieck : Nicht an Aachen denken

Helpenstein spielte zuletzt zweimal Remis, liegt trotzdem in der Tabelle punktemäßig deutlich besser als Heinsberg-Lieck. Foto: Nipko Foto: Nipko

Bezirksliga In der kommenden Woche steht für Helpenstein das große Pokalspiel gegen Alemannia Aachen an. Doch zuvor gilt die volle Konzentration dem Liga-Derby gegen Heinsberg-Lieck.

Im Fokus des anstehenden 13. Spieltages steht vor allem das Heinsberger Kreisderby zwischen dem 1.FC Heinsberg-Lieck und dem SV Helpenstein. Die beiden Mannschaften trennen tabellarisch nach bisher gespielten elf Partien zwar nur zwei Plätze – Heinsberg ist Sechster, Helpenstein Vierter – aber punktemäßig ist der SV mit 25 Punkten den Kreisstädtern schon etwas voraus. Heinsberg-Lieck kommt derzeit auf 18 Punkte. Für das Team von Trainer Michel Noethlichs gilt bisher in dieser Saison übrigens: Hopp oder Top. Sechs Siege und fünf Niederlagen stehen zu Buche, ein Remis gab es bislang noch nicht.

Der Favorit im Heinsberger Seestadion ist also der SV Helpenstein? Nicht unbedingt, denn zu Hause sind die Kreisstädter eine Macht, gingen daheim bislang nur am 6. Spieltag im Derby gegen die SG Union Würm-Lindern leer aus, man unterlag damals mit 1:3. Gegen Heinsberg-Lieck spricht hingegen, dass die Mannschaft in dieser Saison offenbar Probleme mit den Kreisderbys zu haben scheint: Erst am vergangenen Sonntag gab es zusätzlich eine überraschend deutliche 1:5-Pleite beim bis dato sieglosen Schlusslicht Waldenrath/Straeten.

Nun steht also direkt das nächste Derby an – und das könnte sogar der „schwerste Brocken“ werden, den der FC beiseite räumen muss. Denn so sieht es Heinsbergs Trainer Michel Noethlichs, der dem Gegner von Sonntag höchsten Respekt zollt. Er verfolgt die Aufwärtsentwicklung des Drei-Dörfer-Klubs SV Helpenstein (SV Arsbeck, SV Wildenrath, Blau-Weiß Dalheim) unter Trainer André Lehnen mit Bewunderung. „Aber trotzdem sehen wir uns nicht chancenlos, wir wollen gewinnen. Und wenn wir einen guten Tag erwischen, kann uns das auch gelingen“, sagt Noethlichs. Fehlen wird ihm jedoch der verletzte Abwehrrecke Willi Steitz.

Respekt vor Heinsberg-Lieck hat auf der anderen Seite auch SV-Cheftrainer André Lehnen. Seine Mannschaft hat zwar als einziges Team der Liga noch nicht verloren, muss am Sonntag um 14.45 Uhr aber ohne den „Spiritus Rektor“ auskommen, Abwehrspieler Dominik Hahn. Der hat sich nämlich beim 1:1 gegen Brand die 5. Gelbe Karte eingehandelt und ist für ein Spiel gesperrt. Darauf angesprochen, dass seine Mannschaft zuletzt nur jeweils einmal getroffen hat – in Wenau, in Würm-Lindern, gegen Brand gab es jeweils ein 1:1, gegen Oidtweiler 1:0 – verweist Lehnen unter anderem auf den verletzungsbedingten Ausfall von Dominik Hahns Bruder Julian, der sich seit einigen Wochen mit Knieproblemen herumschlägt.