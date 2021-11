Ex-Beeck-Kapitän Arian Berkigt : „Als Comeback würde ich es nicht bezeichnen“

INFO

Vita Von 2003 bis 2017 spielte Arian Berkigt für den FC Wegberg-Beeck – und damit seine komplette Seniorenlaufbahn. 2003 war der gebürtige Wassenberger aus der A-Jugend Borussia Mönchengladbachs nach Beeck gekommen. Sein erster Verein war sein Heimatverein Blau-Weiß Orsbeck, es folgte ein kurzes Gastspiel bei Union Schafhausen – den Großteil der Jugend spielte er dann bei Borussia.

Erfolge Verbandsliga-Mittelrhein-Meister 2005 (Aufstieg in die damalige Oberliga Nordrhein), 2010 (Aufstieg in die damalige NRW-Liga), 2015 und 2017 (Aufstieg jeweils in die Regionalliga), Mittelrheinpokalsieger 2008, DFB-Pokalspiel gegen den damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen 2008 im Borussia-Park.

Persönliche Bilanz 388 Punktspiele für Beeck mit 105 Toren, dazu zwölf Jugend-Länderspiele während seiner Zeit bei Broussia.

Ehrung Vor seinem letzten Spiel im Juni 2017 wurde er zu Beecks Ehrenspielführer ernannt.