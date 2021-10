Punkteteilung gegen Schafhausen II : Kuckum wartet weiter auf den nächsten Sieg

Umkämpftes Duell, kein Sieger: Die Partie zwischen Niersquelle Kuckum und der Reserve von Union Schafhausen endete mit einer Punkteteilung. Foto: Nipko

FUSSBALL-KREISLIGA A Niersquelle Kuckum und die Reserve von Union Schafhausen treten in der Kreisliga weiter auf Stelle: Im direkten Duell gab es keinen Sieger – dafür aber sehenswerte Freistoßtore.

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Seit Ende September warten sowohl der SV Niersquelle Kuckum als auch Union Schafhausen II auf einen Ligasieg. Und das bleibt auch nach dem 13. Spieltag weiterhin so, denn beide trennten sich in Schafhausen 2:2. Immerhin hält Kuckum durch den Punkt den Anschluss an die oberen Teams in der Tabelle und damit den Gegner aus Schafhausen auf Distanz. Den besseren Start auf dem Sportplatz „Im Kuhlert“ erwischten die Gäste aus Kuckum: Nach einem sehenswerten Angriff war es Marius Major, der den Ball perfekt für Jan Ockun auflegte, der dann trocken zum 1:0 einschieben konnte (10.).

In der Folgezeit bestimmten die Gäste auch weiterhin das Spielgeschehen, doch eines fehlte, wie Trainer Christian Schmitz nach dem Spiel sagte: „Wir hätten noch in der ersten Halbzeit das 2:0 nachlegen müssen. Dann wäre vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung gefallen. So blieb es halt bei der knappen Führung.“ Und wenn man seine spielerische Überlegenheit nicht nutzt, wird dies nicht selten bestraft: Es waren 52 Minuten verstrichen, da erhielt Schafhausen einen Freistoß zugesprochen, den Thomas Liebens direkt zum 1:1 versenkte.

Der SV Niersquelle schüttelte sich aber nur kurz, war direkt wieder im Spiel, und es gab einen Freistoß auf der anderen Seite: Nicht weniger gekonnt als kurz davor der Schafhausener Kollege setzte auch Luca Faenger den Schuss direkt ins Tor zur erneuten Kuckumer Führung (57.). Damit kommt der erfolgreichste Torjäger der Nierskicker nunmehr auf fünf Treffer. Es war ein kampfbetontes, aber ein gutes und faires Spiel, in dem beide Teams nun zu einigen Möglichkeiten kamen.

Thomas Portz, Vorsitzender in Kuckum meinte nach der Partie: „Wenn wir das 3:1 nachgelegt hätten, wäre das Ding wohl gelaufen gewesen. So muss man aber sagen, dass die Punkteteilung unter dem Strich gerecht ist.“ Und da eben dieses 3:1 nicht gefallen ist, kam es kurz vor Schluss doch noch zum Ausgleich. Nach einer Abwehraktion im Kuckumer Strafraum wurde der Ball zur Bogenlampe – und Lukas Hartmann zog volley aus der Luft ab und markierte das 2:2 (86.).

Mit dem Remis konnte schließlich auch Christian Schmitz leben, der nur eine Kritik äußerte: „Wenn ich meiner Mannschaft überhaupt einen Vorwurf machen kann, dann den, dass wir keine unserer beiden Führungen im Spiel genutzt haben, um den Sack zuzumachen. Hätten wir es etwas besser ausgespielt, wäre mehr drin gewesen. Dennoch ist die Punkteteilung in Ordnung.“