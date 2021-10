Nach massiven Ausschreitungen : Schweizer Liga will Auswärtsblöcke generell schließen

Schweizer Liga will Auswärtsblöcke generell schließen

Bern Nachdem es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Ausschreitungen kam, denkt die Schweizer Liga nun über eine generelle Sperrung der Auswärtsblöcke nach. Damit möchte man die friedlichen Fans schützen.

Die Schweizer Fußball-Liga (SFL) erwägt nach massiven Ausschreitungen in den vergangenen Wochen die generelle Sperrung der Auswärtsblöcke. "Um die friedlichen Fans zu schützen, steht die Schließung der Gastsektoren im Raum", verkündete die Liga am Donnerstag. Zuletzt waren beim Zürich-Derby am Samstag Randalierer mit Feuerwerkskörpern aufeinander losgegangen.