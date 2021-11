Judoka vom JSC Erkelenz : Judo-Nachwuchs holt in Jüchen dreimal Platz drei

Judo Sieben Nachwuchs-Judoka vom JSC Erkelenz traten beim Bezirkseinzelturnier in Jüchen an. Für vier von ihnen war es der erste offizielle Wettkampf. Mit den Ergebnissen konnten die jungen Kämpfer durchaus zufrieden sein.

Noah Picken (-34kg, U13) verlor in der stark besetzten Gewichtsklasse zwei Kämpfe und wurde am Ende Neunter. In der Altersklasse U11 wurde im Poolsystem (Jeder gegen Jeden) gekämpft. Vom JSC gingen drei Wettkampfneulinge über die Waage. Lennart Müther (-30,6 kg) hatte das Pech, dass er in einen starken Pool mit deutlich erfahreneren Kämpfern eingewogen wurde. Lennart sicherte sich nach drei guten Kämpfen einen dritten Platz. Deutlich besser lief es für Fynn Kretschmer (-31,5kg). Nachdem er seine ersten beiden Kämpfe verlor, war sein Ehrgeiz im dritten Kampf geweckt und er dominierte mit starkem Griffkampf und Wurfansätzen. Er entschied durch zwei schöne Wazaariwertungen mit O-soto-otoshi den Kampf für sich und gewann Bronze.