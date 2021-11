Im Mittelrheinpokal gegen Alemannia : SV Helpenstein tritt auf dem Aachener Tivoli an

Fussball-Mittelrheinpokal Weil die Sicherheitsauflagen für den SV Helpenstein nicht zu stemmen sind, wird das Mittelrheinpokalspiel gegen Alemannia in Aachen ausgetragen. So begründet der Vereine diese Entscheidung.

Am Dienstagvormittag sprach Derichs mit der Alemannia, um die Möglichkeit eines Heimrechttauschs zu erörtern – mit dem erhofften Ergebnis: Alemannia gab dafür grünes Licht, die Partie wird nun am Mittwoch, 17. November, Anstoß 19.30 Uhr, auf dem Tivoli ausgetragen – vorausgesetzt, der FVM stimmt dem Heimrechttausch noch zu. Vor zwei Jahren hatte es das im Mittelrheinpokal aber schon einmal gegeben: Da verzichtete Rasensport Brand ebenfalls auf eine Austragung daheim gegen die Alemannia – das Aachener Derby wurde auf dem Tivoli ausgetragen. „Ausschlaggebend für unsere Entscheidung ist, dass wir in der Kürze der Zeit, in gerade einmal neun Tagen, einfach nicht die geforderten Sicherheitsvorkehrungen wie Zäune und einen separaten Gästeeingang hätten treffen können“, sagt Derichs.

Apropos Rasensport Brand: Auf dieses Team traf Helpenstein vergangenen Sonntag im Spitzenspiel der Bezirksliga. Die Partie endete 1:1. „Das war die bisher beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben“, meinte SVH-Trainer André Lehnen. „Die stehen zu Recht an der Tabellenspitze. Deshalb kann ich mit dem Punkt auch ganz gut leben.“ Vor allem in der ersten halben Stunde hatte Brand auf dem Kunstrasenplatz in Wildenrath mächtig Druck gemacht und hätte auch durchaus in Führung gehen können. Aber in Gemeinschaftsarbeit kratzten Torwart Torben Fritsche und Niklas Hermanns einen Kopfball von Torsten Kreuz noch so gerade von der Torlinie (20.).