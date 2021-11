Freude bei den Handballern vom ASV Rurtal-Hückelhoven : Der Doppel-Doppel-Derby-Sieger

Handball ASV Rurtal Hückelhoven eilt von Derbysieg zu Derbysieg und feierte in der Handball-Bezirksliga zwei Erfolge über den HSV Wegberg. Die Landesliga-Mannschaft des HSV verlor ebenfalls.

Ob sich Rurtal-Hückelhoven nun extra T-Shirts anfertigen lässt, ist nicht überliefert, aber zumindest darf sich der Verein seit dem vergangenen Wochenende klangvoll als Doppel-Doppel-Derby-Sieger bezeichnen. Denn nachdem vor einer Woche die Damen- wie auch die Herrenmannschaft in der Bezirksliga nacheinander jeweils ihr Duell gegen den TV Erkelenz gewannen, gab es nun eine Woche später je zwei Siege gegen Mannschaften des HSV Wegberg. Zunächst setzten sich die Damen am Samstagabend daheim deutlich mit 19:9 gegen die Reserve des HSV Wegberg durch. Bereits zur Halbzeit führte Rurtal mit 11:4, vor allem Torfrau Joana Henßen stach mit drei gehaltenen Siebenmeter heraus. In der zweiten Halbzeit ließen beide Mannschaften gute Chancen liegen, den großen Vorsprung brachte Hückelhoven letztendlich aber souverän über die Zeit. Für das Team von Trainer Alex Falatik war es der vierte Sieg im vierten Spiel, Wegberg steht bei drei Siegen und zwei Niederlagen.

Und auch in der Landesliga gab es für die 1. Damenmannschaft des HSV an diesem Wochenende nichts zu holen: Gegen die Reserve des TuS Lintfort gab es eine 27:35-Niederlage. „Uns hat heute die komplette Körperspannung gefehlt. So konnte unser Gastgeben nach zehn Minuten bereits mit 7:3 und nach 20 Minuten mit 14:5 führen“, sagte HSV-Trainer Siegfried Wagner hinterher. Denn den frühen Rückstand konnte der HSV trotz einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit nicht mehr aufholen. „Was ich unseren Damen zugutehalten muss: Wir haben die Köpfe nicht hängen gelassen und konnten die zweite Halbzeit mit 18:18 kämpferischer gestalten“, sagte Wagner. Für den HSV war es im vierten Spiel die dritte Niederlage in der Landesliga.