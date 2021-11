Regionalliga : Beecks Ziel: Ahlen unten mit reinziehen

Vergangenen Samstag gegen Rödinghausen stand Beecks Kapitän Maurice Passage (r.) bei seinem vierten Saisoneinsatz erstmals in der Startformation. Hier muss er Rödinghausens Angelo Langer passieren lassen, beobachtet von seinem Mannschaftskollegen Aram Abdelkarim.

Regionalliga Der FC tritt am Samstag in Ahlen an. Die Rot-Weißen haben zwar sieben Punkte mehr als Beeck, sind aber dennoch ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Ahlener Trio verdient dabei besondere Aufmerksamkeit.

Der 2. Oktober 2015 war für den FC Wegberg-Beeck ein geschichtsträchtiger Tag: Da holte der FC nach zehn Auftaktniederlagen seinen überhaupt ersten Punkt in der Regionalliga: Dank des 1:1 gegen Rot-Weiß Ahlen hatten die Kleeblätter endlich die ersehnte Hausnummer. Auf Vorarbeit von Kapitän Arian Berkigt traf Danny Richter in der 59. Minute mit einem strammen Schuss ins lange Eck zum Ausgleich. „Die zweite Halbzeit war richtig geil. Da haben wir uns ausgekotzt, haben Vollgas-Fußball gespielt“, befand der damalige Vizekapitän Johannes Walbaum.

Am Samstag spielt Beeck erneut gegen Ahlen – diesmal wohl im Ahlener Wersestadion. Trainer Mark Zeh wird auf ähnlichen Vollgasfußball hoffen, wie ihn Beeck vor gut sechs Jahren gegen Ahlen zumindest eine Halbzeit lang gespielt hatte. Seinen Mitspielern davon erzählen könnte Sebastian Wilms. Der Routinier ist der einzige aktuelle Becker Spieler, der damals auch schon in der Startelf stand. „Ich kann mich an dieses Spiel sehr gut erinnern. Es war ein Freitagabend, an dem wir unseren allerersten Regionalligapunkt geholt haben“, sagt Friedel Henßen, damals Beecks Trainer und nun der Sportliche Leiter.

Wie Beeck stieg auch Ahlen 2020 mal wieder in die Regionalliga auf. Aktuell läuft es für das Team von Coach Andreas Zimmermann sehr ordentlich: Mit 18 Punkten steht der frühere Zweitligist, für den einst auch Nationalspieler Marco Reus spielte, fünf Zähler über dem berühmten Strich. Vergangenen Samstag gab’s zwar ein ernüchterndes 1:4 in Lotte, doch davor trumpfte Ahlen mit 4:1 auf dem Tivoli groß auf und wies anschließend mit 3:1 auch die U23 von Borussia Mönchengladbach in die Schranken.

Gleich drei Akteure stehen bei Ahlen für enorm viel Torgefahr: Jan Holldack und Andreas Ivan haben schon je siebenmal getroffen, Gianluca Marzullo kommt bislang auf fünf Tore. Zusammen hat dieses Trio also schon 19 Treffer erzielt. „Speziell Holldack und Ivan sind Ahlens Unterschiedsspieler. Da müssen wir uns was einfallen lassen“, sagt Zeh.

Die Marschroute fürs Spiel im Wersestadion ist aber klar: „Mit einem Sieg wollen wir Ahlen wieder mit unten reinziehen. Die Rot-Weißen sind ein direkter Konkurrent, das Spiel findet auf Augenhöhe statt“, betont Zeh. Dabei hofft er nicht zuletzt auf eines: „Wir wollen endlich mal die erste Halbzeit ohne Gegentor überstehen.“

Auch beim jüngsten 1:1 gegen Rödinghausen war Beeck nach der ersten gegnerischen Ecke wieder früh in Rückstand geraten. „Das Tor fiel wieder mal viel zu einfach“, bemängelt Zeh. Sehr einverstanden ist er aber mit der danach gezeigten Moral – und auch der guten Kondition. „Wir hatten am Ende noch viele Körner zuzusetzen und haben so dann auch noch den Ausgleich geschafft. Die intensive Vorbereitung im Sommer trägt Früchte. Anders als noch einige Male in der Vorsaison brechen wir jetzt nicht mehr nach 70 Minuten ein.“