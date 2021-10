Kückhoven trifft auf Hilfarth : Germania-Duell um den Trend

Kreisliga A Germania Kückhoven hat zuletzt zwei Spiele in Serie verloren. Nun kommt Germania Hilfarth mit zwei Erfolgen im Rücken. Beide könnten die Punkte im Tabellenkeller der Kreisliga A gut gebrauchen.

- Allzu häufig war die Begegnung zwischen dem TuS Germania Kückhoven und Germania Hilfarth noch nicht Teil des Pflichtspielkalenders. Zweimal stand man sich gegenüber, zweimal verließ Kückhoven den Platz als Sieger. Wenn nun am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beide am elften Spieltag der Kreisliga A Heinsberg aufeinandertreffen, könnte sich zeigen, wohin der Weg – zumindest in den kommenden Wochen – für die Teams gehen wird. Mit 13 Punkten liegt Gastgeber Kückhoven nur drei Zähler vor der Germania von der Rur, sollte also aufpassen, nicht vom Gegner eingeholt zu werden.

Insgesamt hat sich die Mannschaft von Trainer Dirk Valley ungefähr dort eingependelt, wo man es von Vereinsseite auch erwartet hatte, denn vor der Saison sprach Valley von einem „Neuaufbau“. Dagegen waren die Ansprüche der Hilfarther schon etwas höher, als das, was bislang auf den Platz gebracht wurde. Allerdings scheint es eine gewisse Trendwende zu geben, denn die beiden letzten Spiele wurden gewonnen, wie auch gegen den FC Wanderlust Süsterseel am vergangenen Sonntag, der mit 2:0 bezwungen wurde. Gegen bislang stark auftretende Süsterseeler war das schon ein wenig überraschend, wohingegen das 3:2 am neunten Spieltag bei der SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath schon in die Kategorie „Pflichtsieg“ fiel. Die beiden Siege waren überhaupt die ersten Erfolgserlebnisse für die Germanen, denn darüber hinaus gab es lediglich drei Punkte am „Grünen Tisch“, weil Germania Teveren II nicht zur Partie in Hilfarth angetreten war, und ein Remis. Sollte die Truppe von Trainer Salah Saado Zählbares aus Kückhoven mitnehmen, wäre zumindest der Anschluss an das untere Mittelfeld hergestellt. Verzichten muss Saado dabei allerdings auf Björn Neyka, der in der Partie gegen Süsterseel die Ampelkarte gesehen hatte.