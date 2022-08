Kreisligist ist in Wegberg gefordert : Golkraths verspäteter Auftakt in die neue Saison

Niklas Demming (l.) muss beim SV Golkrath ersetzt werden. Der Stürmer läuft nun für Schafhausen in der Landesliga auf. Foto: Foto Royal

Fussball-Kreisliga Mit einer Woche Verspätung startet der SV Golkrath auswärts bei Aufsteiger SC Wegberg in die neue Kreisliga-Saison. Es ist das erste Ligaspiel nach dem Abgang von Stürmer Niklas Demming, der zum Landesligisten Union Schafhausen gegangen ist.

Von Michael Moser

Auch für den SV Golkrath beginnt am zweiten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga A Heinsberg. Die Begegnung vom ersten Spieltag beim SC Selfkant findet erst am 14. September statt, sodass die Elf von Neu-Trainer Danny Silver am Sonntag beim SC Wegberg (Anpfiff um 15 Uhr im Hans-Gisbertz-Stadion) in die Spielzeit einsteigt.

Neben dem neuen Mann an der Seitenlinie, gibt es aber auch einen Abgang zu vermelden, und zwar in Niklas Demming einen namhaften. Toptorjäger Demming schnürt die Schuhe fortan in der Landesliga für Union Schafhausen, um dort sein Glück zu versuchen. Die ersten Spiele werden zeigen, in wieweit diese Personalie das Auftreten des SVG beeinflussen wird. Dafür sind einige junge Leute neu zum Kader hinzugestoßen, zudem ist Kevin Richardt (30) ein erfahrenerer Mann, der vom 1. FC Heinsberg-Lieck an den Wiesengrund gewechselt ist.

Golkrath spielte zuletzt stets eine gute Rolle im Kreisoberhaus, und holte in der vorigen Saison einen guten vierten Platz hinter dem Spitzentrio aus Erkelenz, Hückelhoven und Millich. Der letzte Test der Golkrather gegen Nachbar Viktoria Kleingladbach aus der Kreisliga B, ging unter der Woche indes aber mit 1:5 verloren.

Gegner und Aufsteiger SC Wegberg startete mit einer unglücklichen 2:3-Niederlage bei Ay-Yildizspor Hückelhoven: „Das war schon ärgerlich. Wir machen spät den Ausgleich zum 2:2, und kriegen in der 88. Minute noch den Gegentreffer zum 2:3“, fasst Marc Baltes, Geschäftsführer und Torwart beim SCW, das Resultat nochmals zusammen. Dennoch verkaufte sich der Aufsteiger sehr gut, und trifft jetzt auf einen „Gegner auf Augenhöhe“, wie Baltes die Aufgabe nach dem Spiel bei einem der Aufstiegsfavoriten umschreibt. Insgesamt sei die Stimmung in Wegberg sehr positiv, und man geht guter Dinge in die Partie gegen Golkrath. Interessant wird zu sehen, wie sich Wegbergs Angreifer Lukas Pomp in der Kreisliga A schlägt.

Vorige Saison traf Pomp nicht weniger als 39 Mal ins gegnerische Netz. Und auch beim Auftaktspiel in Hückelhoven war der Stürmer bereits einmal erfolgreich. Der SC Wegberg und der SV Golkrath haben in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Pflichtspiele gegeneinander bestritten. Die Bilanz spricht dabei deutlich für Wegberg, das zwölf von 22 Begegnungen für sich entscheiden konnte, und lediglich derer sechs verlor.