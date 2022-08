Interskate 61 in Mönchengladbach ein großer Erfolg : So geht es nach dem Skatevent bei der Rollbrett Union weiter

Das Skateevent „Interskate 61“ in den Hego Höfen war ein voller Erfolg. Darauf möchte die Rollbrett Union Mönchengladbach aufbauen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Skaten Mit dem international hochkarätig besetzten Skateevent „Interskate 61“ hat die Rollbrett Union Mönchengladbach das neue Gelände in den Hego Höfen eröffnet. Wieso das Event nicht nur aus sportlicher Sicht interessant war und was die Verantwortlichen für die Zukunft planen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Das Interskate 61 in den Hego Höfen in Rheydt war nicht nur ein hochkarätiger Skatewettkampf mit internationaler Besetzung, sondern für die Rollbrett Union Mönchengladbach so etwas wie der Auftakt in eine neue Zeit – schließlich wurde mit dem Event der neue, größere Skatepark des Vereins offiziell eröffnet.

Yannic Sieben von der Rollbrett Union. Foto: bauch, jana (jaba)

Lesen Sie auch Skateevent in den Hego Höfen in Rheydt : Lokalmatador Wenzel überzeugt bei Interskate 61

Ursprung des Events war eine Partnerschaft mit einem Skateverein aus Venlo. Zusammen haben die Vereine eine Interreg-Förderung der Europäischen Union bekommen, um ein grenzübergreifendes Partnerevent zu veranstalten. Beim Interreg-Förderprogramm geht es darum – gerade in Grenzgebieten innerhalb der EU – die Zusammenarbeit mit Nachbarländern zu fördern. Diese Möglichkeit nutzten die Partnervereine: Am 11. Juni gab es das Event bereits in Venlo, am vergangenen Samstag folgte das Gegenstück in Mönchengladbach – die perfekte Gelegenheit, um das Gelände in den Hego Höfen zu eröffnen. „Wir haben die Halle in den Hego Höfen schon seit längerer Zeit in Aussicht. Deswegen war der Plan, dieses Event als Startschuss für unser Engagement auf dem neuen Gelände zu sehen“, erklärt Yannic Sieben von der Rollbrett Union Mönchengladbach, der das Event federführend organisierte.

Aus der Grundidee im März – ein lokales Skateturnier zu organisieren – wuchs im Laufe der Monate eine Veranstaltung, die hochkarätigen Sport und Kultur vereinte. Die Zusammenarbeit mit den beiden Mönchengladbacher Vereinen „Monnike Con Moto“ und „Schrei Auf“ sorgte für ein umfassendes kulturelles Rahmenprogramm von Workshops über verschiedenste Verpflegungsstände bis hin zu Kunstprojekten und Musik-Acts auf mehreren Bühnen. „Das Gelände bietet extrem viele Möglichkeiten. Die Eigentümer wollen es zu einem kulturell-urbanen Zentrum in Rheydt ausbauen. Da hat es nicht viel gebraucht, um die beiden Vereine zu überzeugen, das Ganze mit uns weiterzuentwickeln“, erklärt Sieben, der klarstellt: „Das kollektive Zusammenarbeiten dieser drei Vereine macht das Projekt erst möglich.“

Das Event mit insgesamt über 1000 Besuchern zeigte, was die Skaterszene in Mönchengladbach leisten und welchen Stellenwert sie in der kulturellen Gestaltung der Stadt einnehmen kann. Mit fast 300 Mitgliedern ist die Rollbrett Union der mitgliederstärkste Skateverein in Nordrhein-Westfalen – Events wie das Interskate 61 führen zwangsläufig dazu, dass der Verein noch größer wird. „Mönchengladbach entwickelt sich so langsam wieder zu einem kleinen Skate-Hotspot. Wir sind auf dem besten Weg Mönchengladbach dahin gehend europaweit wieder auf die Karte zu bringen“, sagt Sieben. Neben dem sportlichen Aspekt, der mit dem neuen Skatepark ebenfalls neue Dimensionen erreicht, liegt der Fokus bei der Rollbrett Union aber auch auf gesellschaftlichen Themen. „Es ist unser Ansatz, über das Thema Skateboarden Menschen zu bewegen und sozial Schwächeren über das Skaten ein Ventil zu geben – das funktioniert wunderbar“, betont Sieben.

Wie sehr sich die Sportart weiterentwickelt hat, zeigte sich endgültig im Sommer 2021, als Wettbewerbe auf dem Skateboard erstmals Teil der Olympischen Spiele in Tokio waren. „In den Neunzigerjahren war es mehr eine Lifestyle-Bewegung. Über die Jahre hat es sich immer mehr zu einem etablierten Sport entwickelt“, erklärt Sieben.