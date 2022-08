Landesliga-Auftakt am Freitagabend : 1. FC Viersen und VSF Amern eröffnen Saison mit Derby

Der 1. FC Viersen (rote Trikots) eröffnet die Landesliga mit dem Derby gegen VSF Amern. Aufsteiger Victoria Mennrath trifft am Sonntag auf den VfB 03 Hilden II (weiße Trikots). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Fussball-Landesliga Am Freitag startet die mit Spannung erwartete Landesliga in die neue Spielzeit. Zum Auftaktspiel treffen die Lokalrivalen 1. FC Viersen und VSF Amern aufeinander. Auch Süchteln ist am Abend im Einsatz. Liga-Neulinge Victoria Mennrath und der 1. FC Mönchengladbach ziehen am Samstag und Sonntag nach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Am Freitag rollt der Ball nun auch endlich in der Landesliga. In der 13er Gruppe werden am Saisonende insgesamt drei Mannschaften den Gang eine Liga tiefer antreten müssen. Derzeit ist es für Prognosen noch zu früh, welche Teams in den Abstiegsstrudel geraten könnten. Dafür ist die Gruppe 1 einfach zu stark besetzt. Am ehesten könnte es vielleicht Oberliga-Absteiger SC Düsseldorf-West treffen, denen nur zwei Spieler des letztjährigen Kaders erhalten geblieben sind.

Dementsprechend gibt es auch keinen alleinigen Aufstiegsfavoriten. Den Mannschaften des 1. FC Viersen, ASV Süchteln, SC Kapellen-Erft und VSF Amern ist es allerdings zuzutrauen, dass diese oben mitspielen. Die Vorbereitung des Aufsteigers SC Victoria Mennrath hat zudem gezeigt, dass mit ihnen ebenfalls zu rechnen ist. Mit 5:1 besiegte die Elf von Trainer Simon Netten unter anderem beim Burgpokal den Oberligisten SC Union Nettetal. Mit 7:5 gewann man zudem nach Elfmeterschießen gegen die VSF Amern. Ihr erstes Landesliga-Spiel haben die Mennrather am Sonntag gegen den VfB 03 Hilden II.

Eröffnet wird der Spieltag am Freitag mit der Partie zwischen dem 1. FC Viersen und den VSF Amern, die sich nach zwei Jahren in der Parallelgruppe nun endlich wieder auf echte Duelle gegen Lokalrivalen freuen können. „Wir wollten diese Derbys haben, nach den Weltreisen der letzten Jahre“, sagte Amerns Coach Willi Kehrberg, der von einem großen Zuschaueraufkommen gegen seinen Ex-Verein ausgeht. „Wir wollen eine gute Saison spielen und unbedingt in die obere Hälfte“, gab Kehrberg auch gleich das Saisonziel vor. Sein Gegenüber Kemal Kuc fiebert dem Saisonstart ebenfalls entgegen: „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht, und sind bereit für das Derby“. D

er Umbruch beim 1. FC mit insgesamt elf Neuzugängen war im Sommer groß, dementsprechend brauche seine Mannschaft noch Zeit, erklärte Kuc. „Wir wollen uns stabilisieren, eine gute Rolle in der Landesliga spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, stapelte Kuc eher bescheiden tief. „Wir gucken von Spiel zu Spiel und sehen dann, wo die Reise hingeht“, so Kuc weiter, der sich ebenfalls auf viele Nachbarschaftsderbys in diesem Jahr freut.

Ebenfalls am Freitag spielt der ASV Süchteln, der bei der Holzheimer SG antritt. Im letzten Jahr erwiesen sich die Holzheimer für die Mitschkowski-Elf als unangenehmer Gegner. Mit 2:5 und 2:6 fielen die Ergebnisse relativ deutlich aus. In einer durchschnittlichen Vorbereitung gab es für die Süchtelner Höhen, aber auch Tiefen. „Wir müssen uns definitiv noch steigern, damit wir besser aus den Startlöchern kommen als letztes Jahr. Unser Ziel ist die konstante Stabilität in der Defensive zu bekommen und an unser gutes Offensivspiel in der Rückrunde anzuknüpfen“, sagte ASV-Trainer Frank Mitschkowski. Zum Hintergrund: In der vergangenen Saison startete der ASV Süchteln mit vier Niederlagen in die Saison, bekam anschließend aber die Kurve und landete in der Endabrechnung auf Platz fünf.