Nach Aufstieg in die 1. Verbandsliga : Damen des Viersener THC schließen erfolgreiche Saison ab

Als Aufsteiger haben die Damen des Viersener THC in der 1. Verbandsliga die Vizemeisterschaft gefeiert. Foto: Lea Jansen

Medensaison Nach dem Aufstieg in die 1. Verbandsliga hat sich der Viersener THC dort umgehend etabliert, einen großen Erfolg feierte zudem die Reserve der Viersenerinnen. Beim Odenkirchener TC hat es in der 2. Verbandsliga nicht zum ganz großen Wurf gereicht, die Saison verlief dennoch positiv.

Vizemeister, Meister, Vizemeister: Die Ergebnisse aus den ersten drei Spielzeiten des 2020 neu zusammengestellten Damenteams beim Viersener THC können sich allemal sehen lassen. Im ersten Jahr scheiterte der VTHC noch knapp mit einem Matchpunkt Rückstand am Aufstieg in die 1. Verbandsliga, belegte damals den zweiten Platz. Im vergangenen Jahr glückten dann das Meisterstück und der damit verbundene Sprung in die höhere Spielklasse. Dort wollte sich das Team um Mannschaftsführerin Lea Jansen zunächst etablieren – und das ist mehr als gelungen. Gleich im ersten Jahr feierten die Viersenerinnen in der 1. Verbandsliga die Vizemeisterschaft. „Unser Saisonziel war es, die Klasse zu halten“, sagt Jansen, die schon von Beginn an mit ihrem Team nichts mit dem Abstieg zu tun hatte.

Denn gleich zum Saisonauftakt gelangen dem Aufsteiger zwei Siege gegen Moers 08 (7:2) und HTC Uhlenhorst (6:3). Es folgten zwar zwei knappe Pleiten gegen GW Oberkassel (4:5) und den späteren Meister Bayer Wuppertal (3:6), in den letzten Spielen der Premierensaison konnten die Viersenerinnen ihre Klasse aber erneut deutlich unter Beweis stellen. Zwei Kantersiege gegen Stadtwald Hilden II (9:0) und Eintracht Duisburg (8:1) sicherten die Vizemeisterschaft in der 1. Verbandsliga. Für die nächste Medensaison im kommenden Sommer setzt der VHTC die Messlatte bereits höher: „Es war eine sehr gelungene Saison, vielleicht ist ein Aufstieg in der nächsten Saison möglich“, so Jansen. Erfreulich verlief aus Sicht des VTHC auch die Saison der zweiten Damenmannschaft, die durch einen Derbysieg gegen den direkten Konkurrenten TG Brüggen am letzten Spieltag den Aufstieg in die 2. Verbandsliga einfuhr. „Wir freuen uns auf eine Sommersaison mit zwei Mannschaften in den Verbandsligen“, so Lea Jansen.

Die zweite Damenmannschaft des Viersener THC ist in die 2. Verbandsliga aufgestiegen. Foto: Lea Jansen

In der 2. Verbandsliga wird im kommenden Jahr auch der Odenkirchener TC weiterhin spielen. Die OTC-Damen waren bis zum Saisonendspurt im Meisterschaftsrennen vertreten und durften sich berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Im entscheidenden Duell gegen den TC BW Bocholt unterlag das Team von Mannschaftsführerin Pia Valkyser allerdings mit 2:7, sodass sich die Odenkirchenerinnen mit dem zweiten Platz begnügen mussten.

Bei den Herren stand für die zweite Mannschaft des Gladbacher HTC in der Niederrheinliga am Wochenende ebenfalls der letzte Spieltag auf dem Programm. Die GHTC-Reserve trat beim designierten Vizemeister SV Budberg an und musste sich mit 3:6 geschlagen geben. Max Wiskandt und Finn Hopfe konnten in den Einzelpartien für Gladbach punkten, Torsten Ungericht und Daniel Szabo holten im Doppel den dritten Zähler für den GHTC. Mit zwei Siegen und vier Pleiten belegten die Gladbacher am Ende den fünften Platz in der Niederrheinliga.