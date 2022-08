Mittelrheinligist gastiert in Frechen : Zeh setzt in Beeck auf eine „gierige“ Offensive

Trainer Mark Zeh (r.) erwartet von seiner Mannschaft einen anderen Fußball als in der Regionalliga. Foto: Michael Schnieders

Fußball-Mittelrheinliga Nach dem Auftaktsieg des FC Wegberg-Beeck soll am Wochenende gegen die SpVg Frechen der nächste Dreier in der Mittelrheinliga folgen. Trainer Mark Zeh will von seiner Mannschaft weiterhin dominanten Fußball sehen.

Nach dem 4:1-Auftaktsieg im Heimspiel gegen Viktoria Arnoldsweiler könnte es am zweiten Spieltag der Saison für den FC Wegberg-Beeck etwas kniffliger werden. Am Samstag ist das Team von Trainer Mark Zeh bei der SpVg Frechen zu Gast. Beim 4:1-Sieg gegen Arnoldsweiler funktionierte schon viel von dem, was sich der Regionalliga-Absteiger vorgestellt hat: In der Favoritenrolle soll der Ballbesitz mehr im Fokus stehen. „Wenn man das Auftaktspiel so souverän gewinnt, dann muss man zufrieden sein. Am Anfang der Saison ist aber natürlich noch nicht alles perfekt: Gerade im Ballbesitzfußball nach dem 3:0 müssen wir dafür sorgen, dass wir länger den Ball halten und ein bisschen dominanter auftreten“, sagt Zeh.

Die erste Auswärtsreise der Saison führt den FC in den Rhein-Erft-Kreis. Die SpVg Frechen belegte im vergangenen Jahr einen starken vierten Platz. Trainer Okan-Tamer Özbay will in diesem Jahr ähnliche Tabellenregionen angreifen – am ersten Spieltag gab es allerdings einen ersten kleinen Dämpfer: Gegen Aufsteiger TuS BW Königsdorf reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden. „Ich glaube, dass Frechen mit einem Sieg oben dranbleiben will und mit Selbstbewusstsein auftreten wird. Sie werden sich nicht nur hinten reinstellen, sondern im Heimspiel auch den Mut haben, selbst mitzuspielen“, sagt Zeh.

Klar ist aber: Auch im Auswärtsspiel will Beeck dominant auftreten. „Wir haben eine Offensive, die gierig auf Tore ist und wir werden natürlich auf Sieg spielen“, betont Zeh, der weiß, wie schwer es zu Beginn einer Saison ist, eine Mannschaft einzuschätzen: „Ganz genau wird man nie wissen, was sie machen – aber die Sachen, die wir wissen müssen, wissen wir. Wir schauen auf uns und wollen noch mehr von dem machen, was wir am Wochenende gut gemacht haben.“

Im zweiten Spiel der Saison wird möglicherweise ein Neuzugang sein Debüt für den FC geben. In der vergangenen Woche rüstete Beeck in der Innenverteidigung noch einmal nach und verpflichtete den 19-jährigen Mathias Hülsenbusch, der zuletzt für den SC Freiburg in der U19-Bundesliga auflief. Gegen Arnoldsweiler war der neue Mann noch in der Zuschauerrolle, jetzt ist er spielberechtigt und gegen Frechen im Kader. „Er hat noch ein bisschen Rückstand. Er ist aber ein guter Junge, ist fleißig und hat einen großen Ehrgeiz. Solche Spieler habe ich sehr gerne“, sagt Zeh, der ansonsten auf den Kader der Vorwoche bauen kann.