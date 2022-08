Fußball : Jörg Gartz kehrt zurück zum TuS

Jörg Gartz sitzt in Hackenbroich zum ersten Mal auf der Bank. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Am Dienstag leitete der Rückkehrer das erste Training beim A-Ligisten aus der Schloss-Stadt. „Der Kontakt nach Grevenbroich war nie abgebrochen“, sagt er.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felix Strerath

Nach dem überraschenden Rücktritt von Michele Fasanelli hat der TuS Grevenbroich schon wenige Tage später einen Nachfolger präsentiert. In Jörg Gartz kehrt ein „alter Hase“ etwas früher als erwartet in die Fußball-Kreisliga A zurück.

Fasanelli, der den TuS Grevenbroich in der vergangenen Saison auf Platz fünf geführt hatte, erklärte am vergangenen Wochenende aus privaten Gründen seinen Rücktritt. Sein Nachfolger steht mit Jörg Gartz jetzt fest. Gartz trainierte bis zum Sommer noch die Sportfreunde Vorst und hatte mit so einer schnellen Rückkehr an die Seitenlinie eigentlich nicht gerechnet. „Es musste ein Verein sein, bei dem es einfach passt. Beim TuS fühlt es sich an wie ein nach Hause kommen. Ich habe fast zehn Jahre dort gespielt“, erklärt Gartz seine Entscheidung. Der Kontakt zu den Verantwortlichen des TuS Grevenbroich ist nie abgebrochen, mit Präsident Thomas Ugowski spielte er damals sogar noch zusammen. Jetzt hat es mit einer Rückkehr ins Schlossstadion endlich geklappt.

Den 3:2-Erfolg gegen RW Elfgen sah Gartz am Sonntag live, am Dienstag leitete er gemeinsam mit seinem Co-Trainer Markus Bögel die erste Einheit. „Ich habe ein langes Gespräch mit Michele gehabt. Er hat viel Gutes über das Team berichtet. Er hat einen sehr guten Job gemacht, die Mannschaft ist topfit“, so Gartz. Jetzt wolle er erst einmal das Team kennenlernen und viele Einzelgespräche führen. Sein Vertrag läuft zunächst bis zum Saisonende. Beide Seiten können sich aber vorstellen, dass daraus eine langfristige Zusammenarbeit wird. „Wir wollen, dass Jörg den eingeschlagenen Weg fortsetzt und die Mannschaft weiterentwickelt. Kontinuität ist für uns ein wichtiges Wort geworden. Wenn die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer und die Ergebnisse stimmen, werden wir daran festhalten“, erklärt Präsident Thomas Ugowski.

Viel Eingewöhnungszeit bleibt Jörg Gartz nicht. Schon am Sonntag steht das nächste Ligaspiel an. Der TuS Grevenbroich ist zu Gast beim TuS Hackenbroich (Sonntag, 15 Uhr). „In Hackenbroich auf dem Rasenplatz ist es immer schwer“, weiß Gartz, der die Kreisliga A kennt wie seine Westentasche. In der vergangenen Saison handelte er sich dort mit den Sportfreunden Vorst eine 0:3-Pleite ein.

SVG Grevenbroich – TSV Norf 3:2 (1:1). Am Mittwochabend verteidigte der SVG Grevenbroich seine Tabellenführung. Gegen Aufsteiger Norf reichte es zu einem knappen 3:2-Sieg. Die Brüder Mustafa Beytullah (45.+2, 75.) und Muhammed-Batuhan Dogan (54.) erzielten die Tore. Anton Rutkovskiy (8., 57.) traf für den TSV Norf. Damit steht „Gencler“ auch nach dem dritten Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze.