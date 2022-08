FVM verlängert Zusammenarbeit mit Bitburger : Mittelrheinpokal startet Ende Oktober mit der ersten Runde

Der Mittelrheinpokal startet im Oktober. Foto: Fupa

Mittelrheinpokal Der Wettbewerb auf Verbandsebene startet am Mittelrhein Ende Oktober. Außerdem wird der Name „Bitburger-Pokal“ auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Der Fußballverband Mittelrhein hat die Partnerschaft bis 2024 verlängert.

Bitburger bleibt zwei weitere Jahre Partner des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM). Das gab der Verband in einer Pressemitteilung bekannt. Damit wird die seit 2011 bestehende Zusammenarbeit bis 2024 verlängert und der FVM-Pokal der Herren sowohl auf Verbands- als auch auf Kreisebene weiterhin als Bitburger-Pokal und Bitburger-Kreispokal ausgetragen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bitburger über zwei weitere Spielzeiten fortsetzen können. Bitburger ist ein sehr namhafter und wichtiger Partner an unserer Seite und ein starker Förderer des Amateurfußballs“, freut sich FVM-Präsident Christos Katzidis über die Verlängerung der Zusammenarbeit. „Der Bitburger-Pokal ist für die Herren-Mannschaften im FVM auf Verbands- wie auf Kreisebene seit Jahren der wichtigste Wettbewerb. Die Unterstützung von Bitburger weit über den Bitburger-Pokalwettbewerb hinaus unterstreicht, wie sehr das Unternehmen mit dem Fußball in der Region verbunden ist. So ein Engagement im Amateurfußball ist toll.“

„Langfristige und partnerschaftliche Beziehungen haben für uns eine große Bedeutung. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem FVM erneut verlängern und unser Engagement im regionalen Spitzen- und Breitensport auch in dieser für uns wichtigen Region fortsetzen können“, betont Marco Boor, Sponsoring-Leiter Bitburger.

Seit 2011 engagiert sich Bitburger als Premium-Partner im FVM. Neben seinem Engagement als Haupt- und Titelsponsor des Bitburger-Pokals sowie des Bitburger-Kreispokals unterstützt Bitburger den Amateurfußball im FVM mit der jährlichen Verlosung von je einem Trikotsatz in jedem der neun Fußballkreise des FVM für eine Vereinsmannschaft im Senioren-Spielbetrieb. Die TV-Livekonferenz der ARD, in der das diesjährige Bitburger-Pokalfinale im Rahmen des bundesweiten „Finaltags der Amateure“ zwischen dem S.C. Fortuna Köln und Viktoria Köln (0:2) übertragen wurde, verfolgten in der Spitze zwei Millionen Zuschauer*innen. Die Partie lockte knapp 6.000 Fans in den Sportpark Höhenberg in Köln.

Aus dem Rahmenterminkalender des FVM gehen zudem bereits die Termine für die Pokalrunden hervor. Die erste Runde steigt zwischen dem 25. und 27. Oktober. Weiter geht es am 19. November (zweite Runde), 22. Februar 2023 (Achtelfinale), 21. bis 23. März (Viertelfinale), 25. bis 27. April (Halbfinale). Das Finale steigt aller Voraussicht nach am 3. Juni 2023 im Rahmen des Finaltags der Amateure.

