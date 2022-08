Radsportverein feiert 100-jähriges Bestehen : RV Viktoria Erkelenz-Hoven holt Jubiläum mit Fuchsjagd nach

Kunstrad Eigentlich waren die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen schon für das vergangene Jahr geplant. Nun kann der RV Viktoria Erkelenz-Hoven sein Jubiläum, im Rahmen einer Fuchsjagd und mit vielen weiteren Programmpunkten, endlich nachholen.

Am Anfang steht der Name Wienand Rümens: Der Hovener Gastwirt ergriff im Juni 1921 die Initiative und gründete den Radsportverein Viktoria Hoven. Schnell richtete der Verein erste Radsportfeste aus, auf provisorisch ausgelegten Holzböden zeigten die Kunstradsportler der Region vor über 100 Jahren bereits ihr Können bei dem Verein, der mittlerweile RV Viktoria Erkelenz-Hoven heißt und gerne im vergangenen Jahr sein besonders Jubiläum hätte feiern wollen. Coronabedingt mussten die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen allerdings abgesagt und auf 2022 verschoben werden.

Dafür fand im März bereits das sportliche Highlight beim RV Viktoria statt. Der Verein richtete die NRW-Landesmeisterschaft in der Juniorenklasse aus. Am Sonntag folgt nun der festliche Akt des nachgeholten Jubiläumsjahres im Rahmen einer Fuchsjagd. Die startet um 11 Uhr und wird um 13 Uhr mit der Siegerehrung beendet. Im Anschluss hat der RV-Vorstand ein abwechslungsreiches Programm für die Feier in der Golkrather Mehrzweckhalle auf die Beine gestellt. Dabei werden auch Sportler des Vereins ihr Können auf dem Kunstrad präsentieren (siehe unten). „Ein sportlicher Höhepunkt unserer Jubiläumsfuchsjagd wird sicherlich zudem das Schaufahren der Deutschen Meisterin im Einerkunstfahren der Schülerinnen aus Lemgo sein. Wir freuen uns auf diesen Auftritt, denn eine Deutsche Meisterin im Einerkunstfahren konnten wir in Golkrath noch nicht begrüßen“, heißt es im Vorfeld der Feierlichkeiten vom Vorstand.