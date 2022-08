Fußball-Bezirksliga : BVW zeigt keine Angst vor Jüchen

Rhein-Kreis Schützenfest sei Dank: Am Freitagabend kommt es in der Fußball-Bezirksliga schon zu zwei Derbys. Wevelinghoven muss beim Titelkandidaten Nummer eins antreten.

Gleich zwei Kreisduelle stehen am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga bei Flutlicht an.

Gruppe 1: SG Rommerskirchen/Gilbach (12.) - VdS Nievenheim (11.). Beide Mannschaften starteten mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison. Der neue SG-Coach Nando Riccio sah nach der 1:6-Pleite gegen den TSV Urdenbach eine Woche später bereits eine klare Steigerung seines Teams. „Es lag an der Trainingsbeteiligung, die in der letzten Woche wieder optimal war“, erklärt Riccio die zwei Gesichter seiner Truppe. Gegen Aufsteiger Nievenheim wird es für die SG jedoch kein Kinderspiel, trotz zahlreicher Verletzungen ist Trainer Daniel Köthe seinem Team zufrieden. „Ich bin positiv gestimmt, wir haben uns bisher gut präsentiert“, meint Köthe. Anstoß ist am Freitag um 20 Uhr.