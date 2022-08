Footballer gastieren bei den Devils in Gelsenkirchen : Das Wolfpack kann den Aufstieg im Spitzenspiel feiern

Im Hinspiel setzte sich das Mönchengladbacher Wolfpack gegen die Gelsenkirchen Devils souverän mit 38:7 durch. Foto: Joss Wehrmann

American Football Das Mönchengladbacher Wolfpack kann mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen die Gelsenkirchen Devils die vorzeitige Meisterschaft in der Verbandsliga feiern. Cheftrainer Phil Scales zeigt sich vor dem möglicherweise vorentscheidenden Duell optimistisch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Am Samstag kann das Mönchengladbacher Wolfpack seine Saison bei den Gelsenkirchen Devils krönen: Denn das Verbandsliga-Spitzenspiel des Zweiten gegen den ungeschlagenen Tabellenführer beinhaltet auch eine erste – und vielleicht letzte – Entscheidung. Gewinnen die Gladbacher in Gelsenkirchen, wären sie vorzeitig Meister und stünden drei Spieltage vor Schluss bereits als Aufsteiger fest.

Es wäre die Krönung einer bislang makellosen Saison. Mit zwölf Zählern und einem Score von 194:44 führt das Wolfsrudel die Liga ohne Punktverlust an. Die Devils folgen als Tabellenzweiter mit zehn Punkten und einem Score von 178:135, haben im Vergleich zum direkten Konkurrenten aber nach der Partie am Samstag nur noch zwei Spiele. Das Hinspiel gewann das Wolfpack auf der heimischen Anlage mit 38:7.

Info Das Wolfpack hat alle sechs Spiele gewonnen Verbandsliga NRW West Tabelle Punkte Score 1. MG Wolfpack 12 194:44 2. Gelsenkirchen Devils 10 178:135 3. Schiefbahn Riders 8 134:165 4. Kevelaer King 6 84:144 5. Wesseling Blackv. 4 171:205 6. Mülheim Shamrocks 2 83:151 Das Wolfpack-Restprogramm Gelsenkirchen Devils (A) 27.08 Schiefbahn Riders (H) 17.09 Wesseling Blackvenom (A) 25.09 Kevelaer Kings (H) 08.10

Personell muss Cheftrainer Phil Scales auf einige Spieler verzichten, die entweder verletzt oder beruflich verhindert sind. Trotzdem vertraut er dem gesamten Kader, die Ausfälle im wichtigsten Spiel der Saison kompensieren zu können. „Ich habe seit dem letzten Spiel so zwischen 80 und 90 Stunden damit verbracht, unseren Gegner anhand von Videomaterial zu analysieren. Die Taktik steht, wobei wir im Laufe der Spielzeit noch nicht alles gezeigt haben. Wir haben einige Überraschungen in petto“, verrät der erfahrene Cheftrainer, der großen Einfluss auf die gute Saison der Gladbacher Footballer genommen hat. „Ich will bei jedem Spielzug das perfekte Spiel sehen“, erklärte der Übungsleiter, wohl wissend, dass es so etwas nicht gibt. Aber die Spieler danken es ihm – und der Erfolg gibt ihnen recht.

Überheblich oder gar ängstlich wird das Wolfpack vor dem möglicherweise entscheidenden Spiel am Samstag in Gelsenkirchen aber nicht auftreten, wie Scales verspricht: „Wir respektieren jeden Gegner, egal, auf welchem Tabellenplatz er steht. Auch in Gelsenkirchen wird uns ein Team gegenüberstehen, das uns alles abverlangen wird“, so Scales. „Da kommt auf unsere Mannschaft ein hartes Stück Arbeit zu. Aber wir sind gut vorbereitet, jeder Spieler wird wissen, dass der Erfolg nur gemeinsam erzielt werden kann. Da mache ich mir keine Sorgen“.