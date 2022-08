TSV Kaldenkirchen startet erstmalig in der Handball-Oberliga : Hiobsbotschaften trüben Euphorie auf die Premierensaison

Der TSV Kaldenkirchen spielt erstmalig in seiner Vereinsgeschichte in der Oberliga. Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Die Stimmung beim TSV Kaldenkirchen ist vor der ersten Spielzeit der Vereinsgeschichte in der Handball-Oberliga getrübt. Mit Nils König und Nils Coenen fallen beide Top-Torschützen der Aufstiegssaison mit schweren Knieverletzungen aus, hinzu kommen weitere Verletzungen bei wichtigen Akteuren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Nach 42 Jahren in der Verbandsliga – hinsichtlich der Ligazugehörigkeit Rekord in Deutschland – gelang dem TSV Kaldenkirchen in der letzten Saison souverän den Sprung in die Oberliga. Die Vorfreude ist groß, aber es plagen den Verein auch einige Sorgen.

Kommen und Gehen

Bis auf Clim Smits haben die Kaldenkirchener keinen Abgang zu verzeichnen. Und auch Smits ist nicht gänzlich von der Bildfläche verschwunden: Aus beruflichen Gründen muss er deutlich kürzertreten und steht nur noch für den absoluten Notfall zur Verfügung. Da sieht es bei den Zugängen ganz anders aus. Rechtsaußen Jens Niehoff kommt vom SV Neukirchen, Denis van Wesel ist als Linkshänder auf der rechten Rückraumposition beheimatet und kommt vom TV Angermund, Kreisläufer Jens Dauben spielte zuletzt für den ATV Biesel. Cedric Brüster wird das Torhütergespann erweitern und war zuletzt bei der Turnerschaft Grefrath zwischen den Pfosten, kommt ursprünglich jedoch aus der TSV-Jugend und Marc Koslowski kommt aus der eigenen Zweitvertretung und spielt ebenfalls im rechten Rückraum.

So lief die Vorbereitung

„Die Vorbereitung war eine einzige Katastrophe“, betont Trainer Volker Hesse. Gleich zu Beginn trafen die ersten beiden Hiobsbotschaften ein. Nils König und Nils Coenen erlitten beide eine schwere Knieverletzung zu und werden die gesamte Spielzeit wohl nicht zur Verfügung stehen. Vor zwei Wochen zog sich dann auch noch Mike Tötsches einen Riss der Achillessehne zu und wird ebenfalls bis Mitte nächsten Jahres ausfallen. Hinzu kommt noch, dass Guus Killars immer noch an seinem erlittenen Kreuzbandriss laboriert und bis Ende des Jahres noch außer Gefecht gesetzt sein wird. Damit fehlen Hesse gleich vier Rückraumspieler, was sich auch auf den Trainingsbetrieb auswirkte. „Neben den Verletzungen kamen auch noch die Urlaube hinzu“, so der TSV-Trainer. „Selten hatten wir einmal mehr als zwei Rückraumspieler zur Verfügung, deshalb mussten wir beim Training auch häufig improvisieren und das Einüben von Spielabläufen war kaum möglich. Mit Nils Coenen und Mike Tötsches haben wir die beiden besten Torschützen der letzten Saison verloren. Für das erste Oberligajahr unserer Vereinsgeschichte ist das schon sehr bitter. Es ist noch ein Segen, dass wir Dennis van Wesel verpflichten konnten. Dennoch darf jetzt nichts mehr passieren, denn dann sieht es mehr als schlecht aus.“

Stärken und Schwächen

Die Schnelligkeit vieler Spieler zählt sicherlich zu den stärksten Waffen des TSV, womit ein tolles Umschaltspiel auf das Parkett gezaubert wird. „Die Jungs haben schon richtig Zug zum Tor“, freut sich Hesse. „Allerdings müssen unsere Neuzugänge jetzt erst einmal integriert werden. Bei den Testspielen war häufig zu erkennen, dass das Timing noch nicht stimmt, aber dafür benötigen wir auch noch zwei bis drei Monate. Es ist wichtig, dass alle Spieler unsere Philosophie verinnerlichen. Mit Nils und Mike haben wir nicht nur unsere besten Torschützen verloren, in der Abwehr waren sie auch Dreh- und Angelpunkt. Deshalb waren wir auch schon fast gezwungen, unser System in der Defensive umzustellen.“

Prognose