Radsportler vom SC Union Nettetal : Wieso das Meisterschaftstrikot für Rainer Beckers eine Bürde ist

Radsport Als amtierender Deutsche Seniorenmeister ist Rainer Beckers beim Heimradrennen des SC Union Nettetal mit dem weißen Meisterschaftstrikot an den Start gegangen. Damit spürte der 55-jährige Dülkener eine neue Erwartungshaltung.

Beim 35. Internationalen Radrennen des SC Union Nettetal um den „Großen Preis von Nettetal“ in Breyell waren alle Blicke auf den Deutschen Seniorenmeister Rainer Beckers vom SCU gerichtet. Der Dülkener belegte am Ende in der Seniorenklasse 3 nach 20 Runden über insgesamt 44 Kilometer den zweiten Platz. Er benötigte 1:04,11 Stunden, mit durchschnittlichen 42,229 Stundenkilometern.

„Die Erwartungshaltung, wenn man dieses Trikot trägt, ist natürlich sehr groß. Aber man kann auch nicht immer gewinnen“, sagt Beckers, der aufgrund seines Deutschen Meistertitels in einem weißen Trikot mit schwarz-rot-goldenem Brustring an den Start gehen darf. Zudem hatte der 55-Jährige in der Vergangenheit schon zweimal die A/B-Klasse und mehrmals die Seniorenklasse in Nettetal gewonnen. „Da weiß jeder, was ich mache. Das bringt meine Kontrahenten in Alarmbereitschaft und das macht das Ganze für mich etwas schwierig.“