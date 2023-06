Drohender Abstieg aus der Kreisliga A Dem SV Golkrath bleibt im Saisonfinale nur die Hoffnung

Als Absteiger standen bereits seit einigen Wochen der SC Wegberg und der VfJ Ratheim fest. In Wegberg laufen schon die Planungen für die kommende Spielzeit in der Kreisliga B, dann mit Maik Schiffers als Coach an der Seitenlinie. Gesucht wird jetzt noch der dritte Absteiger, der entweder SV Golkrath oder Germania Bauchem heißen wird. Die besseren Karten hat dabei die Mannschaft aus Geilenkirchen mit drei Punkten mehr auf dem Konto. Allein die Tordifferenz spricht für Golkrath, das am Sonntag ab 14 Uhr bei Union Schafhausen II antritt. Zur gleichen Zeit erwartet Germania Bauchem Absteiger Ratheim zum Duell. Die Ausgangslage ist also klar: Schon ein Unentschieden würde Bauchem reichen, um die in der Liga zu verbleiben. Für die Gäste aus Ratheim geht es indes um nichts mehr, außer dass die Mannschaft dem scheidenden Trainer Sven Ingendorn einen netten Abschied bereiten könnte. Ingendorn wird in der kommenden Saison die zweite Mannschaft des SV Helpenstein in der Kreisliga B betreuen.