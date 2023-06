Knapper Sieg gegen Bonn Beeck stößt das Tor zur Regionalliga weit auf

Der FC Wegberg-Beeck steht nach 2015, 2017 und 2020 dicht vor dem vierten Aufstieg in die Regionalliga. Mit dem 1:0-Sieg beim Bonner SC vor 855 zahlenden Zuschauern am Freitagabend im Sportpark Nord festigten die Kleeblätter Platz eins und verschafften sich damit die bestmögliche Ausgangslage für das „Endspiel“ am Sonntag, 11. Juni, im heimischen Waldstadion gegen den direkten Konkurrenten FC Hennef – bereits ein Remis würde da zur Rückkehr in die 4. Liga reichen.