Endpsiel gegen den FC Hennef FC Wegberg-Beeck hat Regionalliga-Aufstieg in der eigenen Hand

Es könnte zugleich aber auch sein Abschiedsspiel werden – mit Blick auf seinen reichlich lädierten Körper, der in den vergangenen Jahren etliche Operationen an Schulter, Hüfte und Rücken über sich ergehen lassen musste, hat der 32-Jährige noch nicht verlängert – und wird dies auch in nächster Zeit nicht tun. „Nach Saisonschluss fahre ich erst mal in Urlaub und überlege da in aller Ruhe, wie es für mich weitergehen soll.