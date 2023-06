Auch Dynamo Erkelenz steigt auf Germania Hilfarth gelingt direkte Rückkehr in die Kreisliga A

An der Rur ist man überzeugt von der Qualität der Mannschaft, auch was die kommende Saison in der A-Liga angeht: „Sehr gute Fußballer haben wir auch jetzt schon in unseren Reihen. Und was die Zukunft angeht, werden wir uns sicherlich adäquat verstärken.“ wer René Reinartz kennt, weiß, dass dies nicht nur eine leere Worthülse ist. Es scheint, als würde Germania diesmal in die A-Liga kommen, um zu bleiben.