Schiedsrichter vom SC Wegberg So erlebte David-Markus Koj das Mittelrhein-Pokalfinale

Am Tag nach dem großen Endspiel war Koj schon wieder im Einsatz – gemeinsam mit Christian Lex als Assistent des Wegberger Kollegen Florian Heselmann, der sein letztes Spiel auf Verbandsebene pfiff, ein ebenfalls bedeutendes Spiel: das Landesliga-Topspiel zwischen Germania Teveren und Union Schafhausen. „Im Heidestadion war mit 1200 Zuschauern auch richtig was los“, sagt Koj. Und im Unterschied zur Partie des Vortags ging es da speziell am Ende auch richtig rund: Die Germania ging in der 82. Minute 1:0 in Führung, doch durch zwei ganz späte Tore siegte die Union noch 2:1 und stieg so erstmals in der Vereinsgeschichte in die Mittelrheinliga auf.