Auswärtserfolg vor guter Kulisse Verdienter Sieg für Würm-Lindern in Oidtweiler

In einer vorgezogenen Partie des 29. und vorletzten Spieltages setzte sich die SG Union Würm-Lindern am Freitagabend bei Concordia Oidtweiler mit 3:1 (2:0) durch. Wie im Hinspiel, da gewann die Union zu Hause sogar 4:0, gingen die Punkte allemal verdient an Würm-Lindern. Wie immer an einem Freitagabend, wenn die Concordia ihre Gegner zum Wettkampf ruft, waren auch diesmal wieder rund 200 Zuschauer am Kunstrasenplatz an der Baesweiler Bahnhofstraße dabei. Anders als sonst hielt sich die „Stimmung“ diesmal aber in Grenzen. Sicher wohl auch, weil auch die „hitzigsten Fans“ wussten, dass beide Teams ihr Klassenziel längst erreicht hatten, sprich: den Klassenerhalt.