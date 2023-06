Besonderes Jubiläum Sparta Gerderath blickt auf bewegte 100 Jahre zurück

Die neue Sachlichkeit beschränkte sich aber nicht nur auf die Versammlungen. Auch sportlich ging es allmählich bergauf – erst recht, als im Sommer 2009 Bernd Nief Trainer wurde. Der führte einige grundlegende Neuerungen ein, die den Spielern erst mal gar nicht schmeckten. Als erste Maßnahme setzte er ein Verbot für Trainingsabsagen via SMS durch (WhatsApp steckte damals noch in den Kinderschuhen) – die Trainingsbeteiligung war bei den Spartanern damals recht mau. „Die Hemmschwelle, mir bei einem persönlichen Anruf mitzuteilen, nicht zum Training zu kommen, ist nun mal höher als bei einer Absage per SMS“, erläuterte Nief – eine Maßnahme, die sehr fruchten sollte. In gewisser Weise kam Nief damit der Sparta übrigens im wahrsten Sinne des Wortes nahe. „Der Begriff ‚Spartanisch‘ bedeutet streng, hart und kämpferisch“, hieß es 1998 in Spartas Vereinschronik zum 75-Jährigen – da knüpfte Nief unbewusst also dran an.