Abstiegskampf in der A-Liga Gelingt Golkrath gegen Ay-Yildizspor die Kehrtwende?

Am Sonntag kommt Ay-Yildizspor Hückelhoven am vorletzten Spieltag nach Golkrath. Um allzu viel geht es wohl für die Gäste nicht mehr, die lange auf einen Aufstieg als Zweitplatzierter der Rangliste gehofft hatten. Der beste Zweite aus den neun A-Kreisligen im Fußball-Verband Mittelrhein hat durch eine Quotienten-Regelung noch die Möglichkeit, in die Bezirksliga aufzusteigen. Der Quotient ergibt sich aus den erreichten Punkten, geteilt durch die Anzahl der Spiele. Dabei kommen die Hückelhovener aktuell auf einen Wert von 2,0, der nicht reichen würde. Am besten steht aktuell der SC Wißkirchen aus dem Fußballkreis Euskirchen mit einem Quotienten von 2.5 da.