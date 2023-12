2024 sollen neue Spieler kommen RW Wülfrath hofft auf Punkt gegen Reusrath

SV RW Wülfrath – SC Reusrath. Noch eine Begegnung fehlt den Rot-Weißen zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga. Allerdings steht der Termin für die Nachholpartie gegen die SSVg Heiligenhaus noch nicht fest. „Wahrscheinlich vor dem regulären Beginn der Meisterschaftsspiele im neuen Jahr“, sagt Mesut Güngör. Jetzt aber richtet der Wülfrather Trainer den Fokus auf das letzte Duell in 2023. Am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr, Lhoist-Sportpark) empfängt der auf Platz zwölf stehende Liga-Neuling den SC Reusrath, der mit einem Punkt mehr auf dem Konto Rang zehn einnimmt. Eine Partie also auf Augenhöhe, zumindest auf dem Papier. Zumal die Wülfrather das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden.