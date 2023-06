Niederlage gegen Ay-Yildizspor Für Golkrath wird die Luft im Abstiegskampf dünner

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber, die auf den gesperrten Eric Gassen verzichten mussten, natürlich um den Ausgleich bemüht, ohne allerdings klare Möglichkeiten zu kreieren. Die Hückelhovener ihrerseits ließen den Ball jetzt locker in den eigenen Reihen laufen, immer auf Fehler des Gegners lauernd. Letztlich setzte sich die Klasse von Ay-Yildizspor durch. Und für die stand diesmal in erster Linie Sahin Dagistan, der sowohl in der 71. Minute als auch in der Nachspielzeit zwei Treffer zum 5:2-Endstand nachlegte.