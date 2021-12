Viele Spielausfälle in der Region : Rurtal mit spektakulärem Punktgewinn gegen Beckrath

Handball Die Männern des ASV Rurtal Hückelhoven wandeln einen Acht-Tore-Rückstand in ein spätes Remis um. Ansonsten gab es nicht viel Handball in der Region – die meisten Spiele fielen aus.

Viel Handball gab es am Wochenende nicht in der Region. In der Landesliga der Frauen fiel kurzfristig das Spiel des HSV Wegberg aus, da Gegner HSG VeRuKa nur noch über sechs gesunde Spielerinnen verfügte. Auch bei den Männern fand das Spiel der Wegberger in der Bezirksliga gegen den TV 1848 Mönchengladbach nicht statt. Und auch beim TV Erkelenz hatte man ungeplant spielfrei: Sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft musste in der Bezirksliga ihr Spiel wegen personeller Engpässe absagen.