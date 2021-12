Volleyball-Oberliga : Klare Sache für Ratheim

Oft war die Fehleranfälligkeit in dieser Saison ein Problem für den VC Ratheim. Gegen TVA Hürth III zeigte sich der VC verbessert – und feierte einen deutlichen Sieg. Foto: Nipko Foto: Nipko

Volleyball-Oberliga Weniger Fehler waren der Schlüssel zum glatten 3:0-Erfolg des VC Ratheim gegen die dritte Mannschaft des TVA Hürth. Auch das 14-jährige Talent Oliver Wachtel kam erneut zum Einsatz.

Mit einem klaren 3:0-Erfolg kann sich der VC Ratheim über ein gelungenes Wochenende freuen. Gegen die TVA Hürth Volleyball III zeigten die Volleyball-Oberligisten zwar keine überragende Leistung, aber machten deutlich weniger Fehler als in den vorherigen Spielen der Saison – das machte sich letztendlich bezahlt. Denn das fast alle bisherigen Niederlagen der Ratheimer auf die hohe Fehlerquote zurückzuführen sind, das weiß auch die Mannschaft. Das funktionierte dieses Mal deutlich besser. Darüber hinaus bewies die Mannschaft gegen Hürth, dass es ihr auch nicht an Spielintelligenz mangelt – wodurch man es dem Gegner in vielen Situation schwer machte.

Der erste Satz ging mit 25:21 an den VC. Ratheim machte zwar weniger Fehler, aber auch Hürth konnte in diesem Satz noch mithalten. Erst im zweiten Satz erreichte der VC seine Bestform und führte zwischenzeitlich mit 19:8. In dieser Erfolgsserie erzielte auch Markus Becker als Libero in einer Abwehraktion einen für seine Position ungewöhnlichen Punkt.

Info Noch eine Partie im Jahr 2021 19. Dezember, 16 Uhr, Sporthalle Am Parkhof: VC Ratheim - Würselener SV 15. Januar, 20 Uhr, Meckenheimer Schulzentrum: Meckenheimer SV - VC Ratheim 29. Januar, 18 Uhr, Schulzentrum Tannenbusch: SG Bonn-Mondorf-Vorgebirge - VC Ratheim

Da das Ergebnis so gut wie sicher schien, wechselte Trainer Markus Jahns einige Male aus und schickte dabei auch Oliver Wachtel auf das Spielfeld: Der 14-jährige Spieler durfte so zum zweiten Mal bei einem Oberligaspiel auf dem Feld stehen und dabei das VC-Trikot von Lucas Gerwert tragen, der bei dem ansonsten voll besetzten Kader nicht dabei sein konnte. „Technik und Spielverständnis hat Oliver auf jeden Fall, mehr Selbstvertrauen und weniger Aufregung können natürlich nur durch Spielerfahrung kommen. Wir sind uns sicher, dass er uns noch viel Freude bereiten wird“, sagte Markus Becker über den talentierten Nachwuchsspieler.

Am Ende des sicher geglaubten zweiten Satzes kippte das Spiel überraschenderweise dennoch fast: Der VC ließ einige Punkte liegen und machte erneut Annahmefehler, wodurch Hürth angespornt wurde. Am Ende schaffte die Mannschaft es aber noch, den Satz mit 25:21 für sich zu entscheiden. Bis zur Hälfte des dritten Satzes verlief das Spiel ausgeglichen, dann übernahm der VC jedoch das Spiel und nahm den Satz mit einem deutlichen 25:17 mit nach Hause.

Bei dem ersten 3:0-Sieg der Ratheimer in dieser Saison konnte auch Philipp Rumpf wieder komplett mitspielen: Der Kapitän steuerte einige Punkte durch Aufschlagsserien bei und machte seine verletzungsbedingte Zurückhaltung beim Ausspringen durch eine intelligente Spielweise wett.

Mit nun insgesamt drei Siegen aus fünf Spielen und neun Punkten klettert der VC auf den dritten Tabellenplatz der Oberliga. Diesen Rang in der oberen Tabellenhälfte möchte man nun halten: Beim letzten Spiel in diesem Jahr treffen die Ratheimer am Sonntag zu Hause auf den Würselener SV. Würselen hat bisher alle Spiele in der Oberliga entweder sehr knapp verloren oder sehr knapp gewonnen und steht mit sechs Punkten auf Tabellenplatz fünf. Auch gegen Ratheim endete die letzte Begegnung in der vergangenen Saison 2:3.