Dreimal Budenzauber im Januar : SC 09 Erkelenz erläutert seine Hallenpläne

Der amtierende Erka-Cup-Sieger aus dem Januar 2020: TuS Germania Kückhoven. Auch bei der 5. Auflage des Turniers ist der A-Kreisligist am Start. Foto: Nipko

Hallenfussball Das Teilnehmerfeld und der Modus der drei Turniere, die im Januar stattfinden sollen – Vorrunde Sparkassen-Cup, Stadtmeisterschaft Erkelenz und Erka-Cup – stehen fest. Gespielt wird jeweils in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle.

Während ringsherum in der ersten Januarhälfte wohl nur ganz wenige Hallenturniere stattfinden werden (wenn überhaupt), geht der SC 09 Erkelenz in die Vollen: Im Zeitraum vom 4. bis 16. Januar richten die 09er gleich drei Hallenturniere in der Karl-Fischer-Sporthalle aus. „Wir wollen den Leuten was bieten“, erklärt der Sportliche Leiter Guido Dürbaum. Wir stellen Teilnehmer, Modus und Pläne für die Turniere, bei denen sowohl für Spieler als Zuschauer die 2G-Regel gelten wird, in der Übersicht vor.

Vorrunde Sparkassen-Cup Aachen Die Heinsberger Vorrunde der 37. Auflage dieses größten Turniers der Region Aachen/Düren/Heinsberg richtet wie in den vergangenen Jahren wieder der SC 09 aus. Gespielt wird am Dienstag, 4. Januar. Gruppe A bilden Landesligist Union Schafhausen, Bezirksligist Viktoria Waldenrath/Straeten und A-Ligist SC 09, Gruppe B spielt mit Landesligist Germania Teveren und den beiden Bezirksligisten SV Helpenstein und Union Würm/Lindern. Der Sieger sowie unter Umständen auch noch der unterlegene Finalist qualifizieren sich für die Endrunde am Samstag, 8. Januar, in Aachen. Regionalligist FC Wegberg-Beeck nimmt ebenso wie Ligakollege Alemannia Aachen diesmal nicht teil. Grund: Bereits am Samstag, 22. Januar, geht es für diese Klubs in der Liga weiter – da turnt man nicht zwei Wochen vorher noch in der Halle rum.

INFO Tickets für Erka-Cup und „SM“ nur im Vorverkauf Hier gibt es Karten Sowohl für den Erka-Cup als auch den Stadtpokal gibt es nur im Vorverkauf Eintrittskarten – und zwar im Geschäft F-Sport (Gewerbestraße Süd 56 in Erkelenz, Telefon 02431 977170). „Wir haben zudem alle teilnehmenden Vereine angeschrieben. Maximal 15 Karten pro Verein gibt es für die Stadtmeisterschaft, maximal 25 für den Erka-Cup“, erläutert SC 09-Macher Guido Dürbaum.

Stadtmeisterschaft Erkelenz Elf Vereine sind am Sonntag, 9. Januar, beim Stadtpokal dabei. Gruppe A spielt mit VfR Granterath, Dynamo Erkelenz, SV Immerath und TuS Germania Kückhoven, Gruppe B mit SV Holzweiler, SV Golkrath, SV Niersquelle Kuckum und SC 09 Erkelenz, Gruppe C mit SV Schwanenberg, Sparta Gerderath und Viktoria Katzem. Titelverteidiger ist Kuckum, das 2020 das Finale gegen Sparta Gerderath 3:1 gewann – in diesem Jahr fand coronabedingt keine Auflage statt.

Erka-Cup Wie gewohnt erstreckt sich das vereinseigene Turnier über ein komplettes Wochenende – von Freitag, 14. Januar, bis Sonntag, 16. Januar. Und ebenfalls wie gewohnt sind 15 Mannschaften dabei. Vorrundengruppe A spielt am 14. Januar mit SC 09 Erkelenz, Union Würm/Lindern, 1. FC Wassenberg/Orsbeck, Sparta Gerderath und SC Niederkrüchten. Gruppe B und C folgen am 15. Januar mit Sportfreunde Uevekoven, VfJ Ratheim, OSV Meerbusch, TuS Germania Kückhoven und 1. FC Heinsberg-Lieck (Gruppe B) sowie SV Golkrath, Grün-Weiß Holt, SV Niersquelle Kuckum, Ay-Yildizspor Hückelhoven und ASV Süchteln (Gruppe C). Die Finalrunde wird am 16. Januar gespielt.

Titelverteidiger bei diesem Traditionsturnier ist Kückhoven, das das Finale 2020 gegen Würm/Lindern 5:3 nach Verlängerung und Neunmeterschießen gewann. Mit nun sieben Erfolgen ist der TuS damit auch zum alleinigen Rekordsieger aufgestiegen. Generell wird das Turnier seit 1987 gespielt. Als Erka-Cup wird es nun zum fünften Mal ausgetragen, dazu zum 18. Mal als Willy-Stein-Gedächtnisturnier.