Ay-Yildizspor empfängt Breberen : Ein Duell der Gegensätze zum Abschluss

Ein letztes Spiel vor der Winterpause: Ay-Yildizspor Hückelhoven (weiße Trikots) muss am Sonntag nochmal ran. Foto: Nipko

FUSSBALL-KREISLIGA Während ein Großteil der Amateurkicker im Kreis Heinsberg schon in der Winterpause sind, empfängt das Spitzenteam Ay-Yildizspor Hückelhoven am Sonntag noch den SV Breberen. Es ist ein Duell der klaren Gegensätze.

Von Michael Moser

Während sich ein Großteil der Vereine bereits in der Winterpause befindet, steht in der Kreisliga A Heinsberg noch ein Nachholspiel auf dem Programm, in dem es sowohl an der Tabellenspitze, als auch in der Abstiegszone um etwas geht.

Am Sonntag ab 14.30 Uhr treffen im Kobbenthaler Stadion in Schaufenberg Ay-Yildizspor Hückelhoven und der SV Breberen aufeinander. Die Voraussetzungen sind dabei eindeutig. Die Hückelhovener könnten bei einem Erfolg nach Punkten mit Spitzenreiter SV Roland Millich gleichziehen, und sollte gar ein Sieg mit sechs Treffern Unterschied gelingen, diesen sogar noch vom Thron stürzen. Die Gäste aus dem Selfkant hingegen stecken mitten im Abstiegskampf, also deutlich hinter den eigenen Erwartungen vor der Saison. Zumindest könnte Breberen bei einem überraschenden Dreier den Abstand auf den Drittletzten SV Waldfeucht/Bocket auf acht Punkte anwachsen lassen. Dennoch ist Ay-Yildizspor klarer Favorit in der Begegnung und hat sich am vergangenen Wochenende durch einen 3:0-Erfolg beim SV Golkrath das nötige Selbstbewusstsein geholt. Die Mannschaft von Trainer Orhan Özkaya spielt insgesamt eine starke Saison und befand sich außer an einem Spieltag immer unter den Top drei der Liga. Fünfmal winkten die Hückelhovener gar von der Tabellenspitze.

Wichtig wird sein, inwieweit Ay-Yildiz die oft gezeigten spielerischen Möglichkeiten in Tore ummünzen kann. Nicht mehr ganz so treffsicher zeigte sich zuletzt Toptorjäger Sahin Dagistan, der aber nichtsdestotrotz mit 20 Toren die Torschützenliste der Liga anführt, und durchaus an einem guten Tag den Unterschied ausmachen kann. Bei den Gästen, die auf fremden Plätzen bereits fünfmal als Verlierer vom Platz gehen mussten, haben zwei Akteure jeweils acht Treffer auf dem Konto. Und dazu noch zwei unterschiedliche Spieler. Zum einen ist da Marc Röhlen. Der Routinier und Spielertrainer ist mit 35 Jahren immer noch unberechenbar, schließlich hat er bis 2018 für Germania Teveren in der Landesliga gespielt, und die individuelle Klasse ist bei ihm weiterhin vorhanden. Ebenfalls acht Tore hat bislang Luis Seferens markiert. Der 19-jährige Angreifer war von den A-Junioren aus Übach-Palenberg gekommen, und ist schon jetzt eine feste Größe beim A-Ligisten.