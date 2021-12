Ein Tor fehlte dem Kreisligisten gegen Breberen : Ay-Yildizspor hat die Tabellenführung knapp verpasst

Fussball-Kreisliga Ay-Yildizspor Hückelhoven gewinnt in der Kreisliga Amit 5:0 gegen den SV Breberen. Mit einem weiteren Treffer hätten die Hückelhovener den SV Roland Millich von Platz eins verdrängt. So überwintern sie auf Platz zwei.

Ein einziges Törchen hat am Ende gefehlt, sonst wäre Ay-Yildizspor Hückelhoven in der Kreisliga A Heinsberg doch noch an Tabellenführer SV Roland Millich vorbeigezogen. Aber im Nachholspiel gegen den SV Breberen reichte es „nur“ zu einem hochverdienten 5:0-Erfolg. Somit stehen die Hückelhovener nun punktgleich mit Millich auf dem zweiten Tabellenplatz. Im Moment scheint es, als würden diese beiden Mannschaften und dazu der SC 09 Erkelenz in der Rückrunde einen Dreikampf um den Platz an der Sonne starten.

Aufgrund der Wetterlage wurde die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Ratheim ausgetragen, und von Beginn waren die Gastgeber richtig heiß darauf, auf den letzten Metern noch an Millich vorbeizuziehen. Ay-Yildizspor war beinahe ständig in Ballbesitz, und ließ diesen schön durch die eigenen Reihen laufen. Nach gerade einmal sieben Spielminuten setzte sich Berkan Günes auf der rechten Seite durch und bediente Topscorer Sahin Dagistan, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Auch nach dem Gegentreffer war von Breberen nicht viel zu sehen, zu harmlos verpufften die wenigen Angriffsversuche. Aber es dauerte einige Zeit, ehe Hückelhoven die Überlegenheit wieder einmal konsequent nutzte. Wieder war Berkan Günes – diesmal auf der linken Seite – durch, und bediente mustergültig Mohammed Enes Özdal, der sich mit seinem ersten Saisontreffer mit dem 2:0 bedankte (39.). Daran schien Özdal Gefallen gefunden zu haben, denn nur drei Minuten später flankte Muhammet Karpuz in den Strafraum, wo Özdal lauerte, und per Kopfball auf 3:0 erhöhte, was dann auch der Pausenstand war.