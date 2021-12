Oliver Wachtel spielt bei den Herren des VC Ratheim : Wie ein 14-Jähriger zu seinem Debüt in der Oberliga kam

Volleyball Oliver Wachtel ist 14 Jahre alt – und seit einigen Tagen Oberliga-Spieler des VC Ratheim. Das Talent gehört inzwischen zum Volleyball-Landeskader und träumt von einer Profikarriere. Die Begeisterung für Volleyball hat er derweil von seinem Vater: Der spielt ebenfalls für den VC.

Mit 14 Jahren befinden sich die meisten Jugendlichen in der Findungsphase für ihre Zukunft: Wo möchte ich hin, was möchte ich im Leben erreichen? Für Oliver Wachtel steht eine Sache aber bereits fest: Volleyball ist aktuell sein Lebensmittelpunkt und soll es auch bleiben. Und dass er sich da auf dem richtigen Weg befindet, zeigte sich vor einigen Tagen: Wachtel kam mit seinen erst 14 Jahren für den VC Ratheim zu seinem ersten Einsatz in der Senioren-Oberliga. Es war zudem ein erfolgreiches Debüt, denn Ratheim gewann mit 3:1 gegen den Verberger TV. Und Oliver Wachtel hat weitere große Ziele im Volleyball.

Seit der Heinsberger denken kann, dreht sich sein Alltag um das Spiel am Netz: Aktuell spielt er in der U18 des VC Ratheim – auch wenn er aufgrund seines Alters eigentlich in die U16 gehört. Der VC hat das junge Talent allerdings erkannt und ihn in die höhere Jugendmannschaft berufen. Seine Begeisterung für Volleyball liegt derweil in der Familie: Vater Maxim gehört als Mittelblocker zur Oberliga-Mannschaft des VC Ratheim, auch Olivers zwei Jahre älterer Bruder Valéri hat eine Begabung am Netz. Die beiden Geschwister haben schon einige Male mit den Oberligisten trainiert und stellen trotz ihres jungen Alters ernsthafte Optionen für die erste Mannschaft dar. Am 4. Spieltag gegen Velbert war es dann vor knapp einer Woche so weit: Valéri Wachtel begleitete die Mannschaft als Mittelblocker-Ersatz für seinen verhinderten Vater, Bruder Oliver durfte für kurze Zeit auf dem Spielfeld sogar mitwirken. Da die Oberligisten seit Langem mit Personalproblemen zu kämpfen haben, wurde Oliver Wachtel als dritter Zuspieler gesetzt. Als der Sieg des dritten Satzes gesichert war, entschied Trainer Markus Jahns, Oliver Wachtel für den letzten Ball einzusetzen. „Ich habe mich extrem darüber gefreut, gerade weil ich damit nicht mehr gerechnet hatte“, sagt Oliver Wachtel, „meine Beine haben anfangs gezittert, da ich sehr aufgeregt war, aber es hat mir so viel Spaß gemacht.“