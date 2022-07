Handball-Bundesliga : Bergischer HC zum Auftakt bei GWD Minden

Im Spiel gegen TuS N-Luebbecke erzielte Alexander Weck das letzte Tor der Löwen in der Saison 2021/22. Foto: Peter Meuter

Solingen/Wuppertal Die Handball-Bundesliga GmbH hat den Spielplan für Saison 2022/23 veröffentlicht. Das erste Heimspiel des BHC findet in der Klingenhalle statt, am 29. September geht es erstmals in die Mitsubishi Electric Halle.

Am Freitag hat die Handball-Bundesliga GmbH den Spielplan der LIQUI MOLY HBL für die Saison 2022/23 bekannt gegeben. Bereits fest terminiert sind die Partien der Spieltage eins bis sieben. Die weiteren Ansetzungen werden unter Berücksichtigung der europäischen Clubwettbewerbe, für die sich sechs deutsche Clubs qualifiziert haben, und in Abstimmung mit den TV-Partnern, in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Offiziell eröffnet wird die 56. Bundesliga-Saison am 31. August im Düsseldorfer PSD Bank Dome mit dem Duell zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel im Pixum Super Cup. Für die Bergischen Löwen beginnt die neue Spielzeit am Sonntag, 4. September, um 16.05 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei GWD Minden. Zum ersten Heimspiel der Saison empfängt der BHC am Mittwoch, 7. September, um 19.05 Uhr die TSV Hannover-Burgdorf in der Solinger Klingenhalle.

Am Sonntag, 11. September, treten die Löwen um 14 Uhr beim THW Kiel an, gefolgt vom Heimspiel gegen den TBV Lemgo-Lippe am Donnerstag, 15. September, um 19.05 Uhr in der Solinger Klingenhalle. Danach geht es erneut in den Norden, wenn die Bergischen am Donnerstag, 22. September, um 19.05 Uhr beim Handball Sport Verein Hamburg zu Gast sind.

Zum Ende des Monats September steht die Heimpremiere in der Mitsubishi Electric Halle an. Am Donnerstag, 29. September, um 19.05 Uhr kommt es in der Landeshauptstadt zum Löwen-Duell gegen die Rhein-Neckar Löwen. Am 7. Spieltag geht es für den Bergischen HC zum Auswärtsspiel nach Nürnberg. Dort wird am Donnerstag 6. Oktober um 19.05 Uhr wird die Partie beim HC Erlangen angeworfen.

1. Spieltag: TSV Hannover-Burgdorf – SC DHfK Leipzig, TBV Lemgo Lippe – VfL Gummersbach, HC Erlangen – HSG Wetzlar, Handball Sport Verein Hamburg – SG Flensburg-Handewitt (alle Donnerstag, 1. September, 19.05 Uhr). Rhein-Neckar Löwen – MT Melsungen (Samstag, 3. September, 20.30 Uhr). SC Magdeburg – ASV Hamm-Westfalen (Sonntag, 4. September, 14 Uhr). THW Kiel – TVB Stuttgart, Füchse Berlin – Frisch Auf! Göppingen, GWD Minden – Bergischer HC (alle Sonntag, 4. September, 16.05 Uhr).

(mit)