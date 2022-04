Vorentscheidende Partie um Aufstieg am Montag : Erkelenz und Ratheim mit wichtigen Siegen

Der Ratheimer Nick Camps ist eine der Überraschungen der Saison. Foto: nipko

Fussball-Kreisliga Der SC Erkelenz und der VfJ Ratheim haben am Donnerstag ihre Nachholspiele gewonnen. Am Montag steigt die vorentscheidende Partie um den Aufstieg zwischen Erkelenz und Ay-Yildizspor Hückelhoven.

Der SC 09 Erkelenz nahm am Gründonnerstag auch die Hürde FC Wanderlust Süsterseel, denn die Nachholbegegnung im Selfkant gewann das Team von Trainer Christian Grün mit 2:1. Erkelenz machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg. Die Süsterseeler Führung durch Jan Kaumanns (10.) glich Sinan Kapar schnell aus (18.). Der Siegtreffer für Erkelenz fiel bereits in der 23. Minute – Malte Lütteke hatte die Gäste 2:1 in Front gebracht. Am Ostermontag empfängt Erkelenz nun Ay-Yildizspor Hückelhoven zum Spitzenspiel im Willy-Stein-Stadion.

Den dritten Tabellenrang hat sich der SV Roland Millich vom SV Golkrath zurückgeholt. Beim 3:1-Erfolg im direkten Duell hatten Pascal Schostock mit einem Doppelpack sowie Kevin Rapp die Treffer für Millich markiert. Golkraths Treffer wurde ebenfalls von Millich erzielt – Dennis Schieren hatte ins eigene Tor getroffen.

Durch einen verwandelten Strafstoß von Timon Niklas Grondowski in der 78. Minute holte Germania Kückhoven im Heimspiel gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath immerhin noch ein 1:1 und hielt den Gegner in der Tabelle so zumindest auf Abstand.

Einen wichtigen Sieg feierte indes der VfJ Ratheim, der das Spiel beim SV Niersquelle Kuckum mit 2:1 für sich entschied. Durch den Erfolg zog Ratheim in der Rangliste an Kuckum vorbei und steht vor dem Spieltag am Ostermontag auf Platz acht. Die Tore für die Jungs vom Ohof hatten Nick Camps (8.) und Felix Jansen (41.) erzielt, während Dominik Zurmahr zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (14.). Jetzt hofft Ratheims Trainer Sven Ingendorn, dass seine Mannschaft den Schwung des Sieges mitnimmt und am Montag auf eigener Anlage gegen den SV Golkrath den nächsten Coup landen kann. Mit 32 Punkten, die der VfJ aktuell auf der Habenseite verbucht, ist man noch nicht sicher vor dem Abstieg gerettet, dennoch ist man in Ratheim auf einem guten Weg.

Nun kommt also der SV Golkrath. Die Mannschaft vom Weidengrund befindet sich mittlerweile auf einem vierten Tabellenrang, der aber nach oben keine großen Ambitionen weckt, sodass die Elf von Frank Bauer relativ locker aufspielen könnte. In der Hinrunde trennten sich die Kontrahenten nach einer spannenden Begegnung 2:2 – Frank Bauer und Nick Camps trafen jeweils doppelt, zudem gab es zwei Platzverweise.

In der Partie kommt es zum interessanten Vergleich der beiden Topstürmer der Klubs. Beide teilen das Problem, während der aktuellen Spielzeit bereits länger verletzt gefehlt zu haben. Aufseiten der Golkrather ist das Niklas Demming. Trotz einiger Fehlzeiten brachte es der 23-Jährige bislang auf erstaunliche 18 Saisontreffer. Während Demming mittlerweile seit Jahren ein Begriff im Seniorenbereich ist, trifft das für Camps aus Ratheim noch nicht lange zu. In seiner ersten Saison nach der Juniorenzeit traf Camps bereits 15 Mal ins gegnerische Netz.