Bei der Hückelhovener Fightnight : Weltmeister Pascal Wolters boxt um Titelverteidigung

Am 26. April steigt Pascal Wolters (r.) wieder in den Ring. Im Vorkampf der Hückelhovener Fightnight ist auch Jakob Jakobi (M.) dabei. Foto: Ruth Klapproth

Boxen Im Oktober 2021 gewann der Hückelhovener Boxer Pascal Wolters den WM-Kampf im Cruisergewicht. Nun will der 32-Jährige seinen Titel der World Boxing Union erstmalig verteidigen. Am 26. April steigt Wolters bei der Hückelhovener Fightnight dafür wieder in den Ring.

Box-Weltmeister Pascal Wolters wird am Samstag, den 23. April, wieder in den Ring steigen. Es wird der erste Auftritt des bisher ungeschlagenen Profiboxers der Sportfabrik Hückelhoven in diesem Jahr sein. Gegen den Ungarn Istvan Zeller will der 32-Jährige seinen Titel im Cruisergewicht (bis 90,72 Kilogramm) der World Boxing Union (WBU) und Professional Boxing Union (PBU) verteidigen.

Der ebenfalls 32-jährige Herausforderer Zeller bringt die Erfahrung von 70 Profikämpfen – von denen er 38 für sich entscheiden konnte – mit. Damit steht er aktuell auf Rang drei der ungarischen Rangliste. Für den Kampf stand vor Zeller noch ein anderer internationaler Boxer zur Auswahl – wegen Problemen mit dem Visum tritt aber nun der Ungar an. „Der Kontakt kam über den Verband und sein Management zustande“, erklärt Frank Wolters, der die vierte Hückelhovener Fightnight organisiert.

Den Weltmeistertitel, den Wolters jetzt verteidigen will, erkämpfte er sich im Oktober vergangenen Jahres gegen Muhammad Oguzhan Arifogullari. Damals bestimmte der Hückelhovener den Heimkampf in Ratheim im Grunde von Beginn an. Nach vier Runden hatte Arifogullari dann genug eingesteckt und musste aufgeben. Es war Wolters achter Sieg im achten Profikampf. Eine perfekte Bilanz also, die ihm neben dem Weltmeistergürtel auch schon den Europameister-Titel beschert hat. Seinen EM-Titel sicherte sich Wolters im Oktober 2020 in Ratheim gegen Jakob Jakobi nach vier Runden. Jakobi wird im Vorprogramm des WM-Kampfes ebenfalls in den Ring steigen.

Bei den beiden Verteidigungskämpfen – gegen Onur Selim erneut in Ratheim und gegen den Nordmazedonier Ice Trajkoski in Albanien – hatte Wolters keine Probleme: Jeweils zwei Runden hielten seine Gegner durch, ehe der Kampf für den Titelverteidiger entschieden war. Es war also Zeit für die nächste Stufe: Wolters legte seinen EM-Gürtel ab, um mit der Weltmeisterschaft den nächsten Schritt zu gehen. Das gelang ihm mit Bravour. Nun will Pascal Wolters den Titel so lange wie möglich behalten.