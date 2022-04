Volleyball-Oberliga : VC geht vor letztem Heimspiel personell auf dem Zahnfleisch

Volleyball-Oberliga Urlaube und Dienstpläne, dazu kurzfristige Verletzungen, anhaltende Probleme und Corona – personell kommt für den VC Ratheim aktuell einiges zusammen. Entsprechend niedrig sind die Erwartungen für das Duell mit dem Meckenheimer SV am Wochenende.

Die Aussichten zum Saisonende könnten wohl kaum schlechter sein: Die Volleyball-Oberligisten des VC Ratheim sind zum Spiel gegen den Tabellenzweiten Meckenheimer SV personell so dünn besetzt wie in der gesamten Saison nicht. Im besten Fall treten am Sonntag acht Spieler an, von denen einige aber auch angeschlagen in die Partie gehen werden.