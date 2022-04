Nach Hinspiel-Pleite in der Handball-Bezirksliga : HSV Wegberg revanchiert sich bei TV Erkelenz im Derby

Handball-Bezirksliga Nach der 22:23-Pleite gegen den TV Erkelenz in der Hinrunde der Handball-Bezireksliga konnte der HSV Wegberg das Rückspiel gegen den Lokalrivalen für sich entscheiden. Ganz so deutlich, wie es das Ergebnis suggeriert, verlief das Duell aber nicht.

In der Bezirksliga stand am Sonntag wieder einmal ein Derby an. Der HSV Wegberg ging als Tabellenachter durchaus favorisiert in die Partie gegen den TV Erkelenz, der vergangene Woche den ersten Sieg seit neun Spielen einfahren konnte. Das Hinspiel hatte der TV Erkelenz im November etwas überraschend mit 23:22 für sich entscheiden können. Mit entsprechend gutem Selbstvertrauen durfte das Team von Trainer Sascha Greifendorf also in die Partie gehen. Aber auch der HSV Wegberg war nach der hohen Niederlage in der Vorwoche gegen den TV 1848 Mönchengladbach gewillt, wieder in die Spur zu kommen.