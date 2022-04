Nachholspiele am Donnerstag in der A-Liga : SC 09 kann näher an die Spitze rücken

Eine umkämpfte Szene aus dem Spiel Erkelenz gegen Niersquelle Kuckum. Beide Teams sind am Donnerstag bei Nachholspielen im Einsatz. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Die Erkelenzer haben drei Spiele weniger ausgetragen als Tabellenführer Ay-Yildizspor, bei vier Punkten Rückstand. Beim Nachholspiel am Donnerstag kann der SC Boden gut machen.

Von Michael Moser

Am Donnerstagabend stehen in der A-Liga vier Nachholspiele auf dem Programm, von denen es drei ganz besonders in sich haben. Eine schwere Aufgabe wartet dabei auf den SV Niersquelle Kuckum, der beim FC Wanderlust Süsterseel antreten muss.

Die Formkurve der Niers-Kicker ging in den vergangenen Wochen stetig bergab, sodass Trainer Christoph Scheufen nach der 0:1-Niederlage vergangenen Sonntag bei Sparta Gerderath deutlich sagte: „Wir kennen unsere Situation genau. Dass wir noch einmal so nah an die Abstiegsränge absacken, hatten wir uns natürlich nicht vorgestellt.“ Auf der anderen Seite zeigt sich Scheufen aber auch optimistisch: „Dennoch bin ich davon überzeugt, dass unser Kader stark genug ist, die Klasse zu halten.“ Allerdings hängen die Trauben in Süsterseel traditionell hoch, zudem kann die Mannschaft von Trainer Roland Robertz befreit aufspielen, befindet man sich doch auf einem sicheren siebten Tabellenrang, der nach oben keine Ambitionen und nach unten keine Gefahr hervorruft.

Weder der TuS Germania Kückhoven noch der SC 09 Erkelenz waren voriges Wochenende im Einsatz. Jetzt treffen beide in Kückhoven aufeinander, und mit Spannung wird erwartet, ob die Germania die starke Form der vergangenen Wochen auch gegen den Aufstiegsfavoriten Nummer eins auf den Platz bringen kann. Mit aktuell 29 Punkten ist man noch lange nicht aus dem Schneider, die Auftritte in der jüngeren Vergangenheit waren für die Elf von Trainer Dirk Valley aber in Ordnung. Scheinbar unbeirrt in Richtung Aufstieg marschiert der SC 09 Erkelenz. In der Tabelle liegen die Erka-Städter zwar vier Punkte hinter Spitzenreiter Ay-Yildizspor Hückelhoven, haben allerdings drei Partien weniger ausgetragen als Hückelhoven. Sollte die Mannschaft von Trainer Christian Grün die aktuelle Form konservieren können, sind die Weichen auf Bezirksliga gestellt.

Ein oft zitiertes „Sechs-Punkte-Spiele“ (bei dem es freilich auch nur um drei Zähler geht) findet in Breberen statt. Dort erwartet der heimische SV Breberen die Mannschaft von Sparta Gerderath zum Abstiegsduell. Fünf Punkte hat die Sparta mehr auf dem Konto, allerdings auch schon zwei Spiele mehr ausgetragen als der Gegner. Gerderaths Trainer Oliver Müller weiß genau, worauf es aktuell ankommt, wie er nach dem knappen 1:0-Arbeitssieg gegen Kuckum vorigen Sonntag anmerkte: „In der Situation, in der wir uns befinden, zählt nur das nackte Ergebnis. Einen Schönheitspreis konnten wir heute gegen Kuckum nicht gewinnen, aber gerade in diesen Begegnungen, wie jetzt auch in Breberen, sind drei Punkte eigentlich Pflicht.“