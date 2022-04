Erfolge bei Meisterschaft in Aach : Kunstradfahrer qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

Das Vierer-Kunstradteam aus Neuwerk gewann Silber. Foto: Jacqueline Bourgeois

Kunstrad Die Nachwuchsteams der RV Adler Neuwerk und der RV Viktoria Erkelenz Hoven sind nach guten Leistungen bei der DM in Wetzlar dabei. Ob diese im Mai jedoch stattfinden kann, ist noch offen.

Es war schon eine besondere Atmosphäre für den Nachwuchs des RV Adler Neuwerk und des RV Viktoria Erkelenz Hoven: Am Wochenende reisten beide Kunstradvereine mit ihren Jugendteams für den Junior Mannschafts-Cup ins baden-württembergische Aach. Der Cup diente gleichzeitig als Halbfinale für die Deutsche-Junioren-Meisterschaft, die Mitte Mai in Wetzlar stattfinden soll. „Das Ambiente, besonders beim Finale, war für unseren Nachwuchs schon eine ganz neue Erfahrung. Das erhöhte aber auch die Nervosität spürbar“, sagt Jacqueline Bourgeois, Jugendwartin beim RV Adler Neuwerk.

Die Adler traten mit den Vierer- und Sechser-Kunstradteams in den offenen Juniorenklassen an. Eigentlich hatten sich auf den Landesmeisterschaften beide Vierer-Mannschaften für das Turnier in Aach qualifiziert, aufgrund eines Krankheitsfalls musste ein Neuwerker Team seine Teilnahme aber absagen. Am Samstagmorgen startete das Wettkampfgeschehen mit den Sechser-Kunstradmannschaften.

Das Neuwerker Nachwuchsteam, bestehend aus Hanna Zimmermann, Johanna Gabler, Lena van Overbrüggen, Levi Strunze, Ian Hoppenkamps und Luca Bourgeois war bei seinem ersten Start in der Juniorenklasse mit einem guten Durchgang auf dem besten Weg ins Finale, vergab durch einen kleinen Patzer am Ende der Kür aber diese Chance. Besser lief es für den RV Hoven, der sich dank einer fehlerfreien Kür für das Finale qualifizierte und dort am Abend den dritten Rang erreichte. „Die Überraschung und Freude war bei uns allen riesig“, sagt Andrea Maraite, Vorsitzende des RV Viktoria Erkelenz Hoven.