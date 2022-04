Fussball-Kreisliga : Abstiegskampf in Kuckum

Rene Ahrweiler (r.) und der SV Niersquelle Kuckum haben den Klassenerhalt in der Kreisliga A lange noch nicht in der Tasche. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Der SV empfängt im Nachholspiel am Donnerstag den VfJ Ratheim – beide Teams befinden sich noch in der gefährdeten Zone der Kreisliga A. Auch der SV Scherpenseel-Grotenrath ist nach den Tumulten gegen Germania Hilfarth bei Kückhoven direkt wieder im Einsatz. Zu den Ausschreitungen von Sonntag gibt es neue Erkenntnisse.

Noch vor dem regulären Spieltag am Ostermontag stehen in der A-Liga Heinsberg wieder einige Nachholspiele an, die vor allem mit der Abstiegssituation zu tun haben. Davon allerdings nicht betroffen ist die Partie zwischen dem FC Wanderlust Süsterseel und dem SC 09 Erkelenz am Donnerstagabend um 18.45 Uhr. Während die Gastgeber aus dem Selfkant nach einer bislang starken Saison den sicheren fünften Tabellenrang belegen und weder nach oben noch in Richtung Abstieg etwas passieren wird, kann der Gast bei einem weiteren Erfolg den nächsten Schritt zum Aufstieg machen. Legt man die gezeigten Fähigkeiten beider Teams zugrunde, so steht einem schönen Fußballspiel nichts im Wege.