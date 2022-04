Punktgewinn im Derby gegen Heinsberg-Lieck : Würm-Lindern mit letztem Aufgebot

Fussball-Bezirksliga Ein 49-jähriger Co-Trainer, ein Torhüter als Feldspieler: Würm-Lindern muss in Derby gegen Heinsberg-Lieck personell arg improvisieren – holt am Ende trotzdem einen Punkt.

Die SG Union Würm-Lindern wartet zwar nach dem 1:1 im Derby gegen den 1. FC Heinsberg-Lieck immer noch auf den ersten Rückrundendreier, dürfte wegen der engen Personaldecke aber wohl dennoch mit dem Punktgewinn zufrieden sein. So musste Trainer Hermann-Josef Lambertz gleich auf mehrere Stammkräfte verzichten. Sein 49-jährige Co-Trainer Sean King schaffte es da sogar in die Anfangsformation, wo er auch über die gesamte Spielzeit blieb. Lambertz fehlten unter anderem seine Söhne Mark und René – Letzterer hatte sich in der Vorwoche in Geilenkirchen am lädierten Meniskus operieren lassen – sowie Topstürmer Yannik Schlömer, der sich kurzfristig in einen Wochenurlaub verabschiedet hatte. Ganz zum Schluss musste dann auch noch Ersatztorwart Thomas Krings als Feldspieler ran, er kam für den zweikampfstarken Eric Thevis aufs Feld.