Fussball-Kreisliga : Millich wahrt Aufstiegschance mit Sieg gegen Selfkant

Fussball-Kreisliga Roland Millich trotzt den Personalsorgen und feiert einen wichtigen Dreier gegen den SC Selfkant. Trainer Nils Brandt gibt seine Zusage für die kommende Saison.

Nach zuletzt eher mäßigen Auftritten hat der SV Roland Millich sein Heimspiel gegen den SC Selfkant verdient mit 4:2 gewonnen. Damit wahren die Roländer ihre Minimalchance auf den Aufstieg. Im Willi-Waldhausen-Stadion machte Millich vom Anpfiff an Druck und bereits nach fünf Minuten traf Torjäger Pascal Schostock zum 1:0. Auch in der Folgezeit bestimmten die Gastgeber das Geschehen und störten den Gegner frühzeitig. Prompt unterlief den Selfkäntern im Spielaufbau ein Fehler, Sascha Schreinemacher holte sich den Ball und schickte Artur Brik, der seit seiner Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf stand. Brik nahm das Spielgerät gekonnt an und lief allein auf das Tor zu, um mit einem sehenswerten Lupfer über Gäste-Schlussmann Winfried Hulsen das 2:0 (22.) zu erzielen. Erstaunlicherweise verflachte die Partie anschließend und der große Druck der Millicher nahm ab. Das wurde direkt bestraft: Aus einer unübersichtlichen Situation verkürzten die Gäste noch vor dem Kabinengang auf 1:2.