Der letzte Mohikaner im Fußballkreis : Konrad Bohnen macht doch als Jugend-Obmann weiter

Konrad Bohnen (l.) macht nun doch als Jugend-Obmann im Fußballkreis Heinsberg weiter. Foto: Nipko

Fussball Der Vorsitzende des Kreis-Jugendausschusses, Konrad Bohnen, verlängert seine letzte Amtszeit. Der 76-Jährige ist seit 2001 als Jugend-Obmann im Fußballkreis Heinsberg tätig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Konrad Bohnen ist so etwas wie der letzte Mohikaner aus dem ersten Vorstand des 2001 gegründeten Fußballkreises Heinsberg, der damals aus einer Fusion der drei Altkreise Erkelenz, Heinsberg und Geilenkirchen entstand. Quasi von Beginn an war der heute 76-Jährige Vorsitzender des Jugendausschusses – das „quasi“ steht dafür, dass im März 2001 zunächst Hans-Werner Köhler in diese Funktion gewählt worden war. Bereits nach zwei Monaten trat der Wegberger nach Querelen mit dem damaligen Vorsitzenden Josef Füßer jedoch zurück – Bohnen, zuvor schon in gleicher Funktion im Altkreis Heinsberg im Amt, übernahm.

Seit knapp 21 Jahren ist der Heinsberger also schon Jugend-Obmann. Voraussichtlich eindreiviertel Jahre kommen nun noch dazu. Denn auf dem Kreis-Jugendtag kandidierte Bohnen entgegen seiner ursprünglich Absicht erneut – und wurde auch gewählt. „Ich mache weiter, weil ich meinen Nachfolger in aller Ruhe in alles einarbeiten will. Ich denke, so gegen Ende 2023 werde ich den Staffelstab weiterreichen.“

Wer der Kronprinz ist, steht auch schon fest: Reinhard Trulley vom SC Myhl. „Reinhard geht dann in den Ruhestand, wird dann also auch die nötige Zeit haben“, erläutert Bohnen. Als Beisitzer gehört Trulley dem Jugendausschuss schon länger an, wurde in dieser Funktion ebenso wiedergewählt wie Kelly Demming, Björn Achilles, Stefan Fahl, Markus Muth und Lutz Obertüschen. Roland Troschke, zudem weiterhin Beauftragter Mädchenfußball, ist der neue Leiter Spielbetrieb, da sein Vorgänger Roman Achilles auf dem Verbandstag des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef am 18. Juni als Vorsitzender für den Jugend-Spielausschuss kandidieren wird – noch ist er dessen stellvertretender Vorsitzender. Jugend-Bildungsbeauftragter ist Rüdiger Köchling, und Helmut Holländer ist weiterhin Vorsitzender der Kreis-Jugendspruchkammer.

Speziell der Kinderfußball, also die E-Jugend bis runter zu den Bambini, wird Bohnens letzte Amtszeit prägen. Denn in diesem Bereich stehen vom DFB initiierte grundlegende Reformen an. So sollen Mannschaften ab der Saison 2024/2025 zum Beispiel nur noch in Dreier- bis Siebener-Teams spielen, die unter anderem auf etwa eishockeytorgroße Minitore kicken – dafür nicht auf zwei, sondern gleich auf vier Tore.

Diese revolutionär anmutenden Neuerungen möchte Bohnen mit seinem Team nun in die Klubs tragen, dabei gemeinsam mit ihnen ausloten, wie sich die neuen Anforderungen vor Ort umsetzen lassen. „Dafür besuchen wir nun alle Vereine, die eine Jugendabteilung haben“, kündigt Bohnen an. Stets am Samstagvormittag von etwa 10 bis 12 Uhr werden Ausschussmitglieder die betreffenden Vereine der Reihe nach abklappern, mit ihnen die Dinge besprechen.

Mit der Zahl der gemeldeten Jugendmannschaften ist Bohnen im Großen und Ganzen zufrieden: „Wir sind da in den vergangenen Jahren recht stabil, auch wenn wir nicht mehr das Niveau haben, das wir vor 20 Jahren hatten. Da nahmen über 400 Jugendteams am Spielbetrieb teil – jetzt sind es noch etwa 300.“ Sorge bereitet ihm die stetig wachsende Zahl von Spielgemeinschaften – aktuell sind es bereits rund 30. „Das muss uns hellhörig werden lassen.“ Und einen großen Wunsch hat er auch noch für seine letzten Amtsjahre: „Ich wünsche mir sehr, dass wir die nächste Saison ohne Beeinträchtigung durch Corona spielen können.“